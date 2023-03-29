专场招聘活动现场。浙江省国资委供图

人民网北京3月29日电 3月25日-26日，浙江省国资委组织省属企业在北京开展“才聚浙聘行动 智汇浙里国企”招聘引才活动。此次北京招聘活动共计推出本硕博各类应届生岗位2000余个，涉及计算机科学、通信技术、材料科学、能源化工、建筑桥梁、生物技术、金融资本、临床医学、国际贸易、智能制造等专业方向。

据悉，本次共举办中国科学院大学（国科大）专场、清华大学专场、北京高校联合专场3场招聘会。据统计，3场招聘会共接待了4867名高校应届毕业生，其中博士毕业生484人。

“浙江是民营企业大省，同时也是国有企业大省，国有企业已经成为浙江经济发展的压舱石、服务大局的主力军、创新创业的排头兵。我们真诚地期待广大青年才俊与浙江一起成长，共赴一场双向奔赴、相互成就的时代之约。”浙江省国资委相关负责人表示。

据介绍，下一步，浙江省国资委将深入贯彻落实省委“三个一号工程”，以超常规力度招引更多优秀人才，在省内外高校聚集的城市举办“4+N”场招聘引才系列活动，不断打造浙江国企人才新高地，为浙江省高质量发展提供国企人才支撑。

(责编：李依环、熊旭)