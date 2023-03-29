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山村里的“摩托老师”（暖相册）

2023年03月29日08:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　赖小田送离校较远的学生回家。

　　赖小田正在授课。

　　赖小田为孩子们准备好饭菜。

　　驱车从江西省宜春市袁州区出发，要一直不停向西北行驶50公里才能到达楠木乡官溪村教学点。

　　每天清早，乡村教师赖小田便骑上摩托车，从自己住的地方赶往官溪村。官溪村教学点是小学六年制，全校15名学生，现在有4名老师。教语文和体育的赖小田住在邻县，离官溪村有20多里山路。其实，2022年年底，61岁的赖小田已经到了退休年龄，但是他仍然选择坚守。

　　每天中午下课后，赖小田会到厨房帮厨，将自己带来的一些食材，做给孩子们加餐。下午放学后，赖小田会骑上摩托车，给孩子戴好头盔，多次往返，送离学校最远的几个孩子回家。有时候，借着送孩子回家的机会，再做做家访，了解一下孩子家里的情况。做完这些教学外的工作，一般都得傍晚6点钟。

　　这些年，赖小田从自行车换到摩托车，骑坏了4辆自行车、4辆摩托车，教过的学生不下3000人。这些走出大山的孩子，有的考上了大学，成为公务员、企业家、医生等。每每被问及长留在此的原因，赖小田都坦言，是孩子们那种渴望知识的眼神让自己舍不得离开。

　　朱  磊  周  亮摄影报道


　　《 人民日报 》（ 2023年03月29日 13 版）
(责编：郝孟佳、李依环)

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