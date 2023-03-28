本报天津3月27日电 （记者武少民）近日，天津出台《关于加强我市新时代中医药人才工作的实施方案（2023—2025年）》，全面加强新时代中医药人才工作，进一步加大中医药高层次人才培养和储备力度。到2025年，实现二级以上公立中医医院中医医师配置不低于本机构医师总数的60%。

实施中医药杰出人才培养计划，培养8至10名中医药杰出人才，落实各项人才培养措施，配套“一人一策”的人才支持举措；实施学科领军人才培养计划，培养50名左右领军人才，以多种形式开展学术传承、科学研究和团队建设。

实施中医药优秀中青年骨干人才培养计划，培养100名左右青年拔尖创新人才，以中医药创新团队、中医药传承工作室、博士后科研工作站等人才培养和科技创新平台为依托，以青年岐黄学者、优秀中医临床人才、青年医学新锐等人才支持项目为抓手，不断做大做强优秀中青年骨干人才队伍。

据介绍，为提升基层中医药人才服务能力，天津鼓励各区加大基层名老中医药专家传承工作室建设力度，开展传承人才培养。积极推动人才向基层流动。强化基层医疗卫生机构中医药人员配备，深入推进镇村卫生服务一体化管理，鼓励各区探索对村卫生室岗位人员实行“区招镇管村用”。加强中医医疗集群建设，建立三级中医医疗机构专科团队向基层流动长效机制。

《 人民日报 》（ 2023年03月28日 13 版）

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