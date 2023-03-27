向 丹

中国国家博物馆正在展出的“逐梦寰宇问苍穹——中国载人航天工程30年成就展”，掀起了参观热潮。可步入舱内参观的天和核心舱1∶1模型，两套中国自主研发的“飞天”舱外航天服，首次展出的新一代载人飞船及月面着陆器等未来载人登月主要飞行产品模型……一个个展品，生动展现我国载人航天工程的辉煌成就，激发大众的科学热情。

科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼。这些年，从“蛟龙”深潜，到“嫦娥”奔月；从“墨子”传信，到“北斗”组网；从“天问”落火，到“羲和”探日……一批重大创新成果竞相涌现，科技自立自强迈出坚实步伐。让更多普通人更好了解这些前沿科技成果及其背后的创新故事，不仅能拉近公众与科技创新的距离，提升全民科学素质，更有助于营造大胆创新、勇于创新的社会氛围，进一步振奋民族精神、激发民族自豪感，从而更好奋进新征程、建功新时代。

习近平总书记强调：“要加强国家科普能力建设，深入实施全民科学素质提升行动，线上线下多渠道传播科学知识、展示科技成就，树立热爱科学、崇尚科学的社会风尚。”从制作科普短视频，到打造云上科技馆，再到运用全息投影、虚拟现实等技术提升展览的趣味性和互动性，不断创新科普方式，进一步提升科普的吸引力，必能让更多人热爱科学、崇尚科学，让全民科学素质再上台阶，为创新型国家建设蓄积更充足的底气。

《 人民日报 》（ 2023年03月27日 01 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)