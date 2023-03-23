原标题：擦亮“留学海南”名片

【长镜头】

在碧波荡漾的新村潟湖畔，教室里窗明几净，学生们通过讲台前的屏幕，认真聆听外籍专家的远程授课。这个教室拥有专门的智慧课堂系统，能够满足各种数字化课堂教学的需要。即使是坐在角落的学生用英语回答问题，也能够通过教室顶垂下的收音筒，和远在大洋彼岸的专家实现流畅互动。

这里是坐落在海南省陵水县黎安镇国际教育创新试验区的公共教学楼，共建有45间类似的智慧教室。未来入驻园区的学子们将在这座教学楼中进行通识课程的学习。

“尽管现在还是远程授课，将来等园区设施进一步完善，外籍教师过来后，我们这里还是以线下授课为主。”试验区管理局党群工作部工作人员裘坤溥说。

作为海南自由贸易港11个重点建设园区之一，陵水黎安国际教育创新试验区自2020年6月正式挂牌以来，以“打造新时代中国教育开放发展新标杆和中外教育交流互鉴的集中展示窗口”为初心使命，全力服务海南“国际教育创新岛”建设，让学生不出国门就可以享受到世界一流大学的教育资源，实现“学在海南=留学国外”的愿景。

中国传媒大学是最先进驻试验区的高校之一。在这里，中国传媒大学海南国际学院与英国考文垂大学携手开办人工智能、视觉传达设计等本科和研究生专业，搭建双向海外实践平台，推动学生课程国际化，培养新型传媒人才。

“感觉像在国外上课一样，我们目前每周课程最多的就是英语，以后公共课也都将是全英语授课。这对我们的外语能力提出了很高的要求，同时也可以享受到国际教育资源。”中国传媒大学考文垂学院人工智能专业学生雷雨科说。

据介绍，试验区采用“大共享+小学院”“五互一共”新型办学模式，实现了办学的物理空间共享、课程资源共享和学分互认、师资资源共享，以及管理共商，允许学生“一校入学、多校选课、多地实践、多个学位”。

现在，这片坐落在海畔湖湾的园区成了教育开放创新的热土。截至目前，试验区已签约国内高校10所、合作外方高校12所，获批6个中外合作办学机构（项目），包括中国传媒大学考文垂学院、电子科技大学格拉斯哥海南学院、北京邮电大学玛丽女王海南学院、北京体育大学阿尔伯塔国际休闲体育与旅游学院4个中外合作办学机构，以及中国传媒大学与英国阿伯泰大学数字媒体技术专业，中央民族大学与澳门城市大学数据科学与大数据技术专业2个合作办学项目。

陵水黎安国际教育创新试验区管理局副局长王临平介绍，下一步，试验区将从“高”上下功夫，持续引进高质量机构（项目），聚焦国内“双一流”高校和知名境外高校来园开展中外合作办学；从“新”上下功夫，继续深化“五互一共”教育制度集成创新，推进产学研融合发展制度集成创新，加强“招才引智”工作制度创新；从“量”上下功夫，持续扩大已入驻高校办学规模，力争新增中外合作办学或外方独立办学知名高校2至3所，扩大研究生层次国际留学生培养规模，争取园区在校生总人数在2023年秋季学期突破2000人。

（记者 王晓樱 陈怡 见习记者 王轩尧）

(责编：郝孟佳、李依环)