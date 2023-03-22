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创新招聘方式  拓宽沟通渠道（民生观）

徐  阳
2023年03月22日08:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　帮助毕业生走稳走好就业路，需要多方共同努力，不断创新招聘方式，优化就业服务

　　

　　“这个学生如果错过了，你真的会后悔！”“希望更多的校友企业能够回到我们学校来招聘。”近日，一段直播视频火了，主播是浙江理工大学经管学院老师李孝明。视频中，李老师对着镜头、拿着学生的简历不断向用人单位推荐优秀学生，学院也邀请了多家校友企业和合作企业直播连线。他的努力推荐，使多名同学收到了企业的面试邀请。

　　当学校、企业、毕业生相会于云端，邮箱里一张张平面的简历变成了老师口中一个个鲜活的个体，也让企业能够更轻松地了解学生特点、找到心仪的人才。眼下，春季招聘活动正在各地火热开展，一场求职方式的创新让我们看到了学校在助力毕业生就业时所做的新尝试。

　　高校毕业生是国家宝贵的人才资源，是保就业稳就业的重点群体。帮助毕业生走稳走好就业路，需要多方共同努力，不断创新招聘方式，优化就业服务。

　　创新招聘方式，沟通通道不断拓宽。如今，不仅有高校老师直播推荐学生，也有不少企业开始了“直播带岗”的新尝试，通过直播间的镜头，带着求职者走进企业，身临其境感受企业、厂区具体情况。除了线上的“云端洽谈”，各地也举办了形式多样的线下招聘活动。有的地方举办夜间招聘会，让大家利用夜间休息的空闲参加招聘；有的地方将就业服务“直通车”开进园区，组织达成就业意向人员前往园区企业参观……形式多样的招聘方式，让求职者和企业能够实现精准对接，把合适的岗位送到合适的人才身边。

　　优化就业服务，就业渠道不断畅通。开展就业培训，帮助毕业生增强求职信心、提升就业能力；组织社会实践，帮助毕业生积累上岗经验、打开就业思路；举办科创赛事，为毕业生创业提供资金、技术多方面支持……一项项暖心举措，拓宽着毕业生的求职之路。

　　作为年轻学子，也需抓住机会，积极展现自我。随着新岗位新职业涌现，城市乡村各类基层岗位也急需优秀人才，这些都可以作为施展才华、成就自我的舞台。春回大地，暖意融融，就业市场也在升温，相信在各方的共同努力下，更多年轻人能够有机会在合适的工作岗位上实现自己的人生价值。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月21日 14 版）
(责编：孙竞、李依环)

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