人民网北京3月20日电 （记者郝孟佳）19日，“新时代中共党史党建人才培养”高端论坛暨中国人民大学中共党史党建学院成立大会举行。中国人民大学党委书记张东刚指出，中共党史党建学是最能集中体现中国自主知识体系核心要素的特色学科，也是推动和实现中国特色哲学社会科学交叉融合、联动发展、自成体系的关键所在，更是全面系统呈现党的理论创新成果的重要支点。

“新时代中共党史党建人才培养”高端论坛暨中国人民大学中共党史党建学院成立大会。学校供图

张东刚表示，希望中共党史党建学院聚焦本硕博一体化贯通，打造学科生力军培养的重要基地；聚焦涵育学科领军人才，打造名师荟萃、名家云集的战略高地；聚焦治国理政生动实践，打造干部教育培训的红色宝地；聚焦构建自主知识体系，打造学科创新发展的前沿阵地。

“建好建强中共党史党建学科，关键在人才。一方面要有效整合相关的马克思主义理论政治学、历史学、法学等学科的专业教师，另一方面要充分发挥实际工作部门的兼职教师的作用。”国务院学位委员会办公室副主任、教育部学位管理与研究生教育司司长洪大用指出，中国共产党领导中国式现代化的新实践，迫切需要我们持续深化中共党史党建研究，不断深化拓展对党治国理政规律的认识、对现代社会变迁规律的认识，自觉以回答中国之问、世界之问、人民之问、时代之问为学术己任，以彰显中国制度中国之治中国治理为思想追求。洪大用认为，要在研究事关中共党史党建全局性的根本性的关键性的重大问题上，拿出真本事、取得好成果，不断推动中共党史党建学科建设、人才培养、科学研究、国际交流的持续创新。

北京市教育委员会主任李奕指出，中共党史党建人才培养是传承红色基因、赓续红色血脉的重大措施，是完善人才培养体系的有力举措。中共党史党建学院是中共党史党建人才培养的重要载体和成长的摇篮，是提高首都教育系统党建工作质量的重要支撑。李奕表示，要更好发挥哲学社会科学的育人功能，不断加强中共党史党建人才培养体系建设：一是当好中共党史党建人才培养的排头兵；二是做好中共党史党建人才培养的传承人；三是建好中共党史党建人才培养的主阵地。

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