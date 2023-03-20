李洪兴

不久前，中国载人航天工程办公室发布消息，神舟十五号航天员乘组状态良好，计划于今年6月返回地面，我国载人航天工程全面进入空间站应用与发展新阶段。据悉，2023年中国航天工程计划实施近70次发射任务，开启高质量、高效率、高效益的发展新征程。航天探索永无止境，奏响建设世界科技强国的时代强音，也彰显出科教兴国战略积厚成势的雄浑力量。

中国综合实力要强，中国人民生活要好，必须有强大科技。从新中国成立后吹响“向科学进军”的号角，到改革开放提出“科学技术是第一生产力”的论断，从进入新世纪深入实施知识创新工程、科教兴国战略、人才强国战略，到党的十八大后提出创新是第一动力、全面实施创新驱动发展战略、建设世界科技强国，在各个历史时期，我们党都高度重视科技事业。新时代新征程，新形势新任务，要求我国在科技创新方面有新理念、新设计、新战略。党的二十大报告将“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”列为一个单独部分进行具体部署，对优化我国科技事业发展总体布局、实现高水平科技自立自强，对办好人民满意的教育、着力造就拔尖创新人才等都具有深远影响。

科教兴国的根本在人才，人才培养归根结底要靠教育。新时代十年来，我国建成世界上规模最大的教育体系，教育普及水平实现历史性跨越。其中，义务教育和学前教育的普及程度达到高收入国家平均水平，高等教育进入国际社会公认的普及化阶段，每年新增劳动力的平均受教育年限达14年，为如期全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标提供了重要支撑。深入实施科教兴国战略，始终把教育摆在优先发展的战略位置，全面提高人才自主培养质量，加快建设高质量教育体系，让广大人民享有更好更公平的教育，才能为全面建设社会主义现代化国家提供更坚实的人才支持和智力支撑。

科技是第一生产力，科技从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运和人民生活福祉。回看过去一年，中国空间站全面建成，第三艘航母“福建号”下水，首架C919大飞机正式交付，科技成就硕果累累。回看过去十年，全社会研发经费支出从2012年的1万亿元增加到2022年的3.09万亿元，研发人员总量跃居世界首位，科技创新已成为我国经济高质量发展、综合国力大幅度增强、国际竞争力显著提升的重要因素。深入实施科教兴国战略，必须不断完善科技创新体系，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，强化国家战略科技力量，努力在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。

全面建设社会主义现代化国家，科技是关键，人才是基础，教育是根本。三者协同配合、系统集成，才能为全面建设社会主义现代化国家筑牢基础性、战略性支撑。习近平总书记在中共中央政治局第二次集体学习时要求，“实现科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略有效联动”。我们必须准确把握坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动的相互关系，坚持教育发展、科技创新、人才培养一体推进，形成良性循环；坚持原始创新、集成创新、开放创新一体设计，实现有效贯通；坚持创新链、产业链、人才链一体部署，推动深度融合。

今天，科教兴国战略给我国科技事业发展提供强大驱动力。奋斗健儿在干事创业中抢抓机遇，有志之士在广阔舞台上大展作为，定能不断谱写深入实施科教兴国战略的新篇章。

《 人民日报 》（ 2023年03月20日 09 版）

(责编：李依环、熊旭)