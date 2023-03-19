原标题：听青少年讲红色故事 第三届“红色基因代代传”活动启动

图为活动现场。中国儿童中心供图

如何引导青少年深入了解党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史？怎样用实际行动把红色基因一代代传承下去？3月17日，第三届“红色基因代代传”百宫千馆万校少年儿童讲述红色故事活动启动仪式在中国儿童中心举办。

“红色基因代代传”活动面向全国各地校外教育单位、红色场馆和中小学校，开展少年儿童讲述红色故事视频征集、红色经典研学实践课程征集等活动，同时，活动将举办“大国少年·寻访红色北京”研学营以及“红色基因代代传”风采展示与经验交流活动。

全国妇联家庭和儿童工作部副部长胡道华在致辞中指出，“红色基因代代传”活动利用博物馆、纪念馆、陈列馆等红色资源开展理想信念教育，引导广大少年儿童从小听党话、感党恩、跟党走，厚植爱党、爱国、爱社会主义的情怀。

中华人民共和国国史学会秘书长张星星表示，“红色基因代代传”活动专注于少年儿童理想信念教育，引导广大少年儿童学习“四史”，传承红色基因，赓续共产党人的精神血脉。

中国儿童中心党委书记丛中笑就如何开展好“红色基因代代传”活动指出，一是始终牢记为党育人、为国育才初心使命，教育引导少年儿童热爱和拥护中国共产党，立志听党话、跟党走，立志扎根人民、奉献国家。二是坚持活动育人、实践育人，要在实践中厚植底色，在活动中促进少年儿童全面成长。三是要进一步增强协作，不断创新协同育人的模式和机制。

据介绍，前两届活动中征集到的百余篇优秀讲述故事已收录于图书《红色基因代代传——百宫千馆万校少年儿童讲述党史故事》，用图书载体传颂历史，讲述故事。

(责编：郝孟佳、孙竞)