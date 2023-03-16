原标题：年轻之城台州：对青年更友好、让青年更有为

在全国人大代表、浙江省台州市市长吴晓东看来，台州是广大青年宜居宜游的魅力之城、青年创业就业的理想之城、青年共建共享的共富之城。

“我们始终秉持‘青年因城市而聚，城市因青年而兴’理念，以青年发展型城市友好有为‘双十行动’为抓手，重点开展子女教育、就业、住房、品质生活等专项行动，全面提升城市对青年的吸引力。”吴晓东说。

吴晓东说，教育是一城之基、一家之重。去年，台州实施教育提质三年行动，系统重塑教育格局，整体提升教育质量。“针对广大青年关注的子女教育，我们全面实施‘蓝天教育’行动，推动公办幼儿园在园幼儿占比达58%以上，二级以上优质幼儿园在园幼儿占比达78%以上，随迁子女义务教育公办学位供给率达到100%，随迁子女完全享受与本地户口子女相同的教育。”

为促进青年就业创业，台州市开展“青年英才聚台州”专项行动，制定涵盖就业、社保、应聘、见习、技能培训、救困等青年就业全周期的一揽子补贴政策，高校毕业生来台就业可享受各类补贴最高50万元。“去年新引进大学生10.2万人，台州高校毕业生留台率41.6%，创历史新高。”他说。

台州还完善“保障性租赁住房+共有产权房+人才公寓+购（租）房补贴”的青年住房保障体系，建设筹集保障性租赁住房3.65万套，新增省级未来社区试点38个。推广“青年公寓”3-6个月免费创业居住服务、“青年人才驿站”7天免费就业居住服务。为提升青年生活品质，台州市还打造青年向往的“15分钟品质文化生活圈”，优化城市公共空间布局，探索建设与青年发展相适应的城市服务体系。

“台州是一座年轻之城，即将迎来撤地设市30周年。”吴晓东表示，台州把提供发展服务与鼓励成才建功紧密结合，充分激发广大青年参与台州发展的主动性、积极性、创造性。

台州瞄准海洋经济发展新赛道，谋划打造一流临港产业带，动员青年创业创新有为。“我们以临港产业带建设为主阵地，推进国家级工程师基地建设，构建‘双创’全生命周期生态体系，支持青年企业家投身临港产业发展，打造全国最优小企业蓄水池。”吴晓东说。

台州市发挥青年活力创造性，动员投身数字经济“一号工程”，建成台州“城市大脑”运营中心，“青燕归巢”“浙里青创派”等一批应用获青年认可并在浙江省推广。

台州市还深化“基层吹哨、青年报到”工作体系，部署开展“除险保安”十大专项行动，深化青少年预防犯罪和权益维护，建成省级12355青少年服务台区域中心，创建维护青少年权益岗31个。

吴晓东表示，今后，台州市将在更多领域发力落实好试点建设工作。动员青年投身民营经济高质量发展主赛道，打响“优创美地”品牌，实施更加积极的青年人口战略，打响“乐业台州”品牌，聚焦新青年新消费新场景，打响“畅享都会”品牌，形成全方位对青年友好的城市环境，打响“幸福之城”品牌。

（记者 杨宝光）

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