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北京市第八十中学：以数学建模为基点 探索创新人才培养新体系

2023年03月15日10:29 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月15日电 北京市第八十中学教育集团数学建模一体化创新人才培养项目启动会暨国际数学日主题论坛14日召开。论坛以“基于数学建模小初高一体化创新人才培养的价值、理念及课程构建”为主题，来自中国科协青少年科技中心、北京师范大学数学科学学院数学建模教育中心、北京师范大学出版集团期刊社、北京市朝阳区教育科学研究院等单位的专家学者参加了会议。

数学建模一体化创新人才培养项目启动会现场。校方供图

北京市第八十中学校长任炜东介绍，数学在发展学生认知能力、分析和解决问题能力、逻辑思维能力、创造力、坚韧性和系统性思考能力等方面，都发挥着举足轻重的作用。北京市第八十中学与北京师范大学数学科学学院数学建模教育中心合作，设立“数学建模一体化创新人才培养项目”，依托数学建模教育中心的专家团队，以数学建模为基点，探索创新人才培养新体系，开启创新人才培养新模式，推动八十中教育集团数学教育的高质量发展，为区域提供创新人才培养新思路。

“数学建模的过程中会充分调动孩子的综合能力和分析能力。在问题的解决过程中，学生坚毅的品质和系统的思维也得到了一体化的培养。” 任炜东在接受采访时说，“数学建模是一个跨学科综合并学习的过程，学生在老师的引导下慢慢地就会释放自己的能动性，真正靠他的眼光在生活中发现问题，创造属于自己的成果。”

北京市朝阳区教育科学研究院院长杨碧君在发言中提到，新课标对数学学科的应用比重开始加大，对学生的创新能力的培养提出了新要求。从现在的高考试卷中可以发现，数学考查更加贴近实践，数学建模出现在必修内容中。重基础，多实践，勤应用将会成为未来数学学科的一种趋势。

论坛上，北京师范大学数学建模教育研究中心教授王尚志做了作了题为《让“数学建模”在数学教育中扎根——创新》的主题报告，首都师范大学教授梁志斌作了题为《基于数学的创新人才培养》的主题报告，北京师范大学教授王颖喆作了题为《数学建模实践与教学探究》的主题报告。（孙竞、实习生遇镜霖）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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