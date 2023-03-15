人民网石家庄3月15日电 （赵明妍）日前，生活·读书·新知三联书店出版《谈冰论雪一百年》，此书从赛会、项目、国家、人物四大纬度回顾百年冬季奥林匹克、千年冬季运动的风雨历程，以大众耳熟能详的冬奥会为切入点，在复盘百年冬奥的基础上，全方位介绍各项冬奥运动项目的特点、世界著名冬季旅游胜地的人文风貌，及一众冬奥运动员的精彩人生，力图展现冬季运动的全貌。

书籍《谈冰论雪一百年》。 受访者供图

据了解，此书共分为四个篇章。第一篇为赛会篇，分别介绍1924年至2026年已举办和即将举办的25届冬奥会，介绍历届冬奥会的基本情况、赛事设置、办赛过程以及高光片段；第二篇项目篇分为15章，介绍目前冬奥会7个大项下属的15个分项，系统地普及了高山滑雪、花样滑冰、冰球冰壶、单板滑雪、雪车雪橇等项目的诞生演变、装备器材、竞赛规则、代表选手以及发展现状；第三篇国家篇聚焦世界15个冰雪特色国度，详尽描述了这些国家的冰雪资源、强势冰雪项目，以及渊源深厚的冬奥底蕴；第四篇是15位冬奥选手的励志故事。

据此书作者介绍，此书的特色在于四大篇皆分若干个小章，一赛会一章、一项目一章、一国家一章、一人物一章，趣味性十足、可持续阅读性强。作者曾走访多地冰雪场馆，访谈若干位奥运选手及冰雪领域专家，并汇集大量专业数据编制成图附在文中，是一本冰雪运动综合性读物。

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