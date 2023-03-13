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重庆理工大学副校长、机械工程学院教授刘小康委员：

勇担科技报国神圣使命

2023年03月13日08:42 | 来源：光明日报
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习近平总书记在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时强调，“推进创新链产业链资金链人才链深度融合”。连日来，我与教育领域同行们反复学习讨论，深感振奋。

教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑，高校是人才培养的主阵地和科技创新的主力军。总体来看，西部高等教育发展在规模、质量上处于后发地位，与其他地区尤其是东部地区存在明显差距，人才总量少、高层次人才少、创新能力弱。因此，亟须从宏观上破解科研资源配置不均衡的困境，全面盘活西部教育资源。近年来，党和国家的高度重视、切实推进，为西部高校发展注入了信心与力量。今后，期待进一步增加西部地区国家级人才总量，促进人才、项目、成果良性循环，定期委派一定数量的国家级人才到西部高校服务，培养更多优秀科技人才。同时，统筹协调政策支持，促进东西部高校建立结对共建机制，为西部高校带来新的管理经验、创新观念和教育理念。身为高校科技工作者，我将勇担科技报国使命，努力当好科技自立自强“排头兵”，为科研资源均衡配置、科技人才快速成长作出更大贡献。

（记者张云采访整理）

(责编：孙竞、熊旭)

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