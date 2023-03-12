“也许，纺织品从登月飞船里拿出来，在月球上抖开就像帐篷一样。也许，会出现可以调节温度、感知心跳、根据环境变色的衣服。”中国工程院院士、武汉纺织大学校长徐卫林代表认为，面向未来的纺织品一定是学科交叉的产物，可以应用在航空航天、生物医药、人工智能等多领域。

“今年的政府工作报告指出，‘加强关键核心技术攻关’。纺织行业特色高校要以企业需求和问题为导向，聚焦攻克行业关键技术和‘卡脖子’难题。”徐卫林代表介绍，武汉纺织大学以“现代纺织、大纺织、超纺织”理念为引领，着力打造纺织新材料与绿色制造、纺织装备与智能制造、创意设计与精美制造、智慧管理与效益制造四大学科群，力争成为纺织行业科技创新高层次人才聚集高地、行业技术创新发源地和拔尖人才培养基地。

徐卫林代表表示，武汉纺织大学将发挥纺织新材料与先进加工技术国家重点实验室的多元集聚效应，与稳健医疗等多家企业联合成立创新研究院，加快建设“前沿、特色、高峰”多学科交叉融合的优势学科，布局建设对接纺织行业需求的战略新兴学科，用高科技成果激发纺织行业发展新动能。

（记者 夏静 张锐 严德勇）

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