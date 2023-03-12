据《中国阿尔茨海默病报告2021》公布的数据，我国60岁及以上人群中有1507万例痴呆患者，其中阿尔茨海默病患者达到983万例。

我在调研中发现，人们常把阿尔茨海默病和“老年痴呆”混为一谈。实际上，阿尔茨海默病是“老年痴呆”中的一类病症，是一种起病隐匿的、慢性进行性发展的中枢神经退行性疾病，目前仍没有完全治愈的方法。早期的识别和干预非常重要，能够延阻病情发展。我在调研中还发现，由于受“阿尔茨海默病就是老年痴呆”的错误观念影响，阿尔茨海默病早期患者本人和家属往往认为衰老不可抗拒，从而主动放弃治疗。

今年的政府工作报告指出，“守护好人民生命安全和身体健康”。基于长期调研与科研实践，我向全国政协提交了关于将阿尔茨海默病防治体系上升为国家战略的相关提案，建议将阿尔茨海默病列入国家公共卫生优先事项，将其防治体系建设作为积极应对人口老龄化的国家战略。同时加强对阿尔茨海默病相关基础研究的支持力度，加速推动科研成果转化，让创新成果尽快造福更多患者。

（记者罗旭采访整理）

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