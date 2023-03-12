原标题：广州13个儿童公园联动“擦亮春天的底色”

广州的儿童参与植树 陈楚红 摄

“英雄花开 童向未来”广州全市儿童义务植树活动12日在广州市儿童公园举行。该活动是“英雄花开英雄城”——2023广州传承弘扬红色文化系列活动之一。

今年是广州打造儿童友好城市的关键之年。在广州市林业和园林局指导下，广州市儿童公园以春天为名，向12个区儿童公园发出邀请，以第45个植树节活动为契机，串联13个公园力量，在全市儿童心中种下绿色的种子，擦亮春天的底色。

儿童参与绘画活动 陈楚红 摄

本次活动中，广州市儿童公园作为主会场，花都区儿童公园、白云区儿童公园、从化区儿童公园、南沙儿童公园设四个分会场，同一时间同种绿苗，种植了木棉等苗木1000多株，复绿面积10000多方。主会场现场还举办了“童心育红棉”、科普大篷车等科普活动和木棉主题绘画展览。

广州被誉为中国“近现代民主革命策源地”和“改革开放先行地”。在主会场上，广州新时代好少年诵读《我心中的木棉树》，一同歌颂革命精神。广州市儿童公园非遗文化馆展出了45幅红棉主题绘画作品，以艺术的形式致敬英雄。(记者 程景伟)

(责编：李依环、孙竞)