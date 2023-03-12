钟登华委员：深化农科教融合 高质量服务农业强国建设

“党的二十大报告强调‘加快建设农业强国’。这是党中央立足全面建设社会主义现代化国家、着眼统筹‘两个大局’作出的重大决策部署，明确了新时代农业农村现代化的主攻方向，提出了全面推进乡村振兴的重大任务。”2023年全国两会期间，全国政协委员、中国工程院院士、中国农业大学党委书记钟登华谈到，建议进一步深化农科教融合，高质量服务农业强国建设。

钟登华表示，当前，我国农科教深度融合、主动服务农业强国建设的生态还需要进一步完善，农业和乡村产业高质量发展亟需人才智力支撑，实现高水平农业科技自立自强对深化农科教融合提出更高的要求。涉农高校面对农业强国建设的时代使命还面临不少发展瓶颈。

“世界农业强国必是高质量农业教育、高水平农业科技与高素质农业人才融合发展的强国。”钟登华建议，一是要坚持加强统筹，提升农业人才自主培养质量；二是要整合农科教资源，着力提升农业创新体系整体效能；三是要深度融入全球农科教体系，构建农科教国际合作共同体；四是要完善农科教统筹协调机制，提升服务农业强国建设的能力；五是要鼓励先行先试，着力打造农科教融合样板基地。

对于农业人才培养，钟登华表示，期待以超常规方式，加强顶层设计和政策引导，大力培养生物育种、智能农装、营养健康、农业绿色发展、兽医公共卫生等急需紧缺人才；大力推进涉农高校实践基地建设，深化实践教育与耕读教育；促进职普融通、产教融合、科教融汇，持续推广科技小院人才培养模式，扩大农业博士规模，加快培养农业高层次应用型人才。

“希望强化农业领域国家战略科技力量布局，聚焦生物育种、耕地保护、设施农业、多元化食物供给、水利基础设施等重点方面，合力破解‘卡脖子’难题。”钟登华建议，推动涉农高校与科研院所、行业企业建立健全合作机制，开展高水平前沿基础研究和关键核心技术联合攻关，支撑实现高水平科技自立自强。