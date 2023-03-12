原标题：（两会声音）全国人大代表葛明华：将心理健康筛查纳入学生体检项目

全国人大代表，农工党浙江省委会主委、浙江省人民医院院长葛明华。 受访者供图

青少年是国家的未来、民族的希望，青少年健康成长是国家的根本大计。面对日益增多的青少年心理健康问题，如何筑牢心理健康防护墙成为社会各界关注的重点。全国两会期间，全国人大代表，农工党浙江省委会主委、浙江省人民医院院长葛明华接受中新社记者采访时建议，将心理健康筛查纳入中小学学生体检项目，建立动态追踪式心理健康档案和心理危机动态管理平台，针对高危案例制定“一对一”帮扶方案。

近年来，中国在建立健全青少年心理健康工作协作机制方面做了大量卓有成效的工作。然而，全国各地青少年因心理问题引发矛盾冲突而导致的极端事件依然屡有发生。《2022年国民抑郁症蓝皮书》显示，18岁以下的抑郁症患者占总人数的30%；50%的抑郁症患者为在校学生。

小小少年为何“心事重重”？葛明华认为，当前，青少年心理健康工作主要存在社会对青少年心理健康问题认识不足、青少年心理健康教育家校社合作不足、心理健康专业人才支撑不足、部门合作体系闭环联动不足四方面问题。

“多数人对心理健康问题有‘病耻感’，传统家庭教育对青少年心理健康容易讳疾忌医。同时，信息时代大量负面信息给身心尚未成熟的青少年造成巨大冲击，如网络成瘾导致亲子冲突成为引发学生自杀的一个重要原因。而在青少年心理健康教育家校社合作方面，目前学校心理健康教育和评估以简单量表筛查、集中讲座为主，未能实现‘因人施教’。家校社合作中尚未建立学生心理健康教育独立沟通平台，而社区受‘忌讳精神卫生话题’等观念影响基本‘缺位’。”葛明华指出。

作为专业领域，心理健康的培养亦需要专业人才的支撑。学校是实施心理健康教育的主阵地，但目前学校配置的心理健康教育专职教师仍然不足。以浙江为例，中小学专职心理教师目前仅有1697人，75.1%的中小学未配备专职心理教师。此外，医疗机构人才配置也不足。“十三五”期末，浙江291家二级以上综合医院，只有187家设置精神(心理)科门诊，县级医院基本未设儿童心理科。

此外，葛明华指出，在部门合作体系闭环联动方面，心理健康教育的组织管理机制尚未完全理顺，教育、卫健、妇联等部门都在开展心理健康工作，但未能实现有效联动，容易导致“齐抓共管无人管”。

为此他建议，在顶层设计方面，应完善儿童青少年心理健康行动方案，明确政府、学校、社会、家庭“四位一体”责任体系，明确教育培训、监测预警、帮扶助困、干预调适、治疗跟踪的“五道防线”防范体系；健全联动工作机制，以校内教育、管理为重点，成立相关部门各司其责的儿童青少年心理健康服务工作领导小组，共同构筑联动机制；构建心理健康护航工作闭环，充分发挥大数据优势，构建专人专管的信息互通机制，确保健康信息隐私安全，形成“智能分析—智能交办—智能处置”工作闭环。

“干预帮扶是破解青少年心理问题的重要一环。”此方面，葛明华建议，应完善全流程心理干预机制，将心理健康筛查纳入中小学学生体检项目，建立动态追踪式心理健康档案和心理危机动态管理平台，针对高危案例制定“一对一”帮扶方案。同时，应畅通转介转诊机制，建立学校和精神专科医疗机构、心理咨询机构协调机制，畅通转诊反馈通道，对高危学生定期进行评估和干预。

“此外还应强化专业支撑，保障心理健康教育专职教师配置并加快精神卫生人才储备。如在校内按照师生比1:1000的要求，争取2025年所有中小学配足专职心理教师，相关指标纳入文明校园创建的前置条件。加快临床心理科和儿童心理科建设和专科医师培养，校内配置心理测量软件、心理咨询室，参照城市医疗资源下沉模式激励心理医生进驻中小学校，培训教职工，开展现场心理咨询和治疗。完善儿童青少年精神心理疾病诊断标准，最大程度保护儿童青少年成长机会。”葛明华说。(钱晨菲)

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