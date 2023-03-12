原标题：厚积薄发培养基础学科人才

【两会专访】

“今年的政府工作报告提出，深入实施‘强基计划’和基础学科拔尖人才培养计划，这成为今年全国两会大家非常关注的内容。”中国科学院院士、吉林大学校长张希代表接受本报记者专访时表示，加强基础学科人才培养是加快建设世界重要人才中心和创新高地的内在要求与必然选择，是实现高水平科技自立自强、推动高质量发展的重要基石。高校作为基础学科人才培养的主力军，应始终坚持“四个面向”，充分发挥科教资源集聚、高层次人才会聚、学科交叉融合等优势，培养堪当民族复兴大任的时代新人。

基础学科的人才培养应注重厚积薄发。“人才培养是吉林大学的立校之本。在建校70余年的人才培养实践中，学校逐渐形成了‘厚基础、重实践、严要求’的教学传统。”张希代表表示，“厚基础”是帮助学生夯实理论基础，建立扎实、完备的知识体系。任何变革性的创新都离不开基础科学领域的重要理论突破，培养有创新创造能力的人才，切不可舍本逐末；“重实践”是注重理论与实际相结合，基础研究与基础研究应用是密不可分的，从应用技术研究和生产实践的瓶颈中，可提炼出基础研究需要解决的“真问题”，以问题为导向推动基础研究的发展和进步；“严要求”是对任课教师以及教学内容、课程体系的严格要求，更是对学生学业的严格要求。无论是教师还是学生，不在自己的核心研究领域下一番实实在在的功夫，很难取得理想成绩。

“基础学科有其内在的发展规律，不同阶段的基础学科人才培养亦有其规律可循。”张希代表说，在本科培养阶段，应淡化学科界限，重塑课程体系，加强通识教育，帮助学生建立较为完备的知识体系，拓宽他们的未来发展空间。老师要善于发现不同学生的特质，因材施教，并通过适当拓展学术前沿，激发学生学习兴趣；通过鼓励交流与合作，让学生突破自我局限，在思想碰撞中产生创新火花，从而培养他们的想象力、创造力和适应力，实现价值塑造、知识学习和能力培养的有机统一。而在研究生培养阶段，应当注重科教融合、产教融合，让学生在学习知识的同时，学会转化知识。对于不同类型的学位，也应采用不同的评价方法，利用科学评价，激发学生创新创造的潜力，如学术型的学位应注重考查学生创新创造的能力，专业型的学位应注重考查学生解决实际问题的实践能力等。

在谈及如何支持从事基础研究的科研工作者时，张希代表建议，高校和科研院所应当坚定支持一批有学术理想和学术品格的科研工作者，给予他们独立探索的空间；当富有创造力的青年人才有需要时，能够得到及时支持；同时完善鼓励创新、宽容失败的容错机制，积极培育良好的创新文化和学术生态。

张希代表特别指出，基础学科人才培养要以育人为本。他说：“人才培养是育人和育才相统一的过程，教师的一言一行都会直接影响学生的道德修养、价值塑造、专业志趣和品格追求。教师要有师者情怀，用优秀的学术品格培育学生的高尚人格，把学术成果转化为教学效果，潜心教学、立德为师；要有学者情怀，坚守探究本源、揭示本质、追求真理的学术初心，不断提高学术品位；更要有家国情怀，以德育德、以才育才，引导广大学生将个人理想融入以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的历史伟业中来。”

“吉林大学将不断总结经验，推广更为行之有效的方法，培养更多立场坚定、基础扎实、严谨求实、勇于创新、善于协作的基础学科人才，努力建成关心国家命运、服务国家战略的中国特色世界一流大学。”张希代表表示。

（记者 任爽）

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