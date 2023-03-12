原标题：张小冬委员：布局“帆船特色学校”，培养学生海洋意识

如何向大众特别是青少年推广帆船运动，是全国政协委员、中国帆船帆板运动协会主席张小冬一直思考的问题。她建议，协调主要滨水城市，率先布局百所以上“帆船特色学校”。

张小冬表示，中外经验表明，帆船对滨水城市形象、文化、经济建设等方面作用显著，对滨水城市高质量发展有重大影响，也是对青少年进行海洋教育的有效方式。

她认为，近年来，中国帆船运动总体发展势头向好，但对照帆船应对中国社会发展发挥的作用还远远不够，主要表现在大众对帆船运动认知不足，参与度不高；各级地方政府总体上重视不足、支持不够、政策受限；我国无论在港池、开放沙滩、水域等设施，还是在帆船器材、培训机构、赛事活动等方面，均远远不能满足社会需要，服务质量也有待提升。

对此张小冬建议，在首批协调的城市中，每个城市选择10所以上小学、5所以上中学、2所以上大学和海军院校、海洋海事大学，命名为“中国帆船特色学校”；要求一定数量和比例在校学生参与帆船体验，学会独立驾驶；每个学校组建校级帆船队，开展常态化业余训练，参加符合参赛标准的地方性、全国性比赛；组织“城市帆船特色学校联赛”和“全国帆船特色学校联赛”；打通“中国帆船特色学校”从小学到中学再到大学的升学通道，为未来培养海洋专门人才。

组织实施方面，张小冬建议，组成“全国帆船特色学校工作领导小组”，协调开展工作；组织有关城市教育部门、体育部门以及其他有关部门成立工作小组，制定组织实施方案和工作计划，落实学校、场地、器材、教练、经费等项工作；教育部和国家体育总局提供协调、政策、技术支持，有关城市提供场地、器材、经费、政策支持；鼓励学校积极申请成为“帆船特色学校”，加大宣传力度。（记者苏斌、丁文娴、公兵）

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