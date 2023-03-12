人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

张小冬委员：布局“帆船特色学校”，培养学生海洋意识

2023年03月12日01:05 | 来源：新华网
小字号

原标题：张小冬委员：布局“帆船特色学校”，培养学生海洋意识

　　如何向大众特别是青少年推广帆船运动，是全国政协委员、中国帆船帆板运动协会主席张小冬一直思考的问题。她建议，协调主要滨水城市，率先布局百所以上“帆船特色学校”。

　　张小冬表示，中外经验表明，帆船对滨水城市形象、文化、经济建设等方面作用显著，对滨水城市高质量发展有重大影响，也是对青少年进行海洋教育的有效方式。

　　她认为，近年来，中国帆船运动总体发展势头向好，但对照帆船应对中国社会发展发挥的作用还远远不够，主要表现在大众对帆船运动认知不足，参与度不高；各级地方政府总体上重视不足、支持不够、政策受限；我国无论在港池、开放沙滩、水域等设施，还是在帆船器材、培训机构、赛事活动等方面，均远远不能满足社会需要，服务质量也有待提升。

　　对此张小冬建议，在首批协调的城市中，每个城市选择10所以上小学、5所以上中学、2所以上大学和海军院校、海洋海事大学，命名为“中国帆船特色学校”；要求一定数量和比例在校学生参与帆船体验，学会独立驾驶；每个学校组建校级帆船队，开展常态化业余训练，参加符合参赛标准的地方性、全国性比赛；组织“城市帆船特色学校联赛”和“全国帆船特色学校联赛”；打通“中国帆船特色学校”从小学到中学再到大学的升学通道，为未来培养海洋专门人才。

　　组织实施方面，张小冬建议，组成“全国帆船特色学校工作领导小组”，协调开展工作；组织有关城市教育部门、体育部门以及其他有关部门成立工作小组，制定组织实施方案和工作计划，落实学校、场地、器材、教练、经费等项工作；教育部和国家体育总局提供协调、政策、技术支持，有关城市提供场地、器材、经费、政策支持；鼓励学校积极申请成为“帆船特色学校”，加大宣传力度。（记者苏斌、丁文娴、公兵）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部