原标题：百余家企业超2800个岗位！辽宁省重点企业重大项目招聘活动在沈阳举行

3月11日，“保企业用工助振兴突破”辽宁省重点企业重大项目招聘活动暨沈阳市专场招聘会举行。 辽宁省人社厅供图

3月11日，由辽宁省人力资源和社会保障厅、辽宁省工业和信息化厅联合主办、辽宁省就业和人才服务中心、沈阳市人力资源和社会保障局联合承办的“保企业用工助振兴突破”辽宁省重点企业重大项目招聘活动暨沈阳市专场招聘会在中国沈阳人力资源服务产业园金谷人才市场举行。

招聘会现场设置招聘服务专区、技能人才求职登记专区、政策咨询宣传专区、企业用工指导专区、劳务协作交流专区、直播带岗专区、校企合作签约专区等，每个专区都安排专人为求职者和参会企业服务。招聘会现场，沈阳市装备制造工程学校同沈鼓集团、沃德农机等多家企业建立了初步合作意向，表示将共同打造协同育人新平台，实现学校和企业双赢，助力企业高质量发展。

图为招聘活动现场。 辽宁省人社厅供图

本次招聘会聚焦沈阳市重点企业重大项目用工需求，邀请到了包括中车沈阳机车车辆有限公司、北方重工、沈阳辽海装备有限责任公司、沈阳三生制药有限责任公司在内的110家沈阳市企业单位参加招聘活动(其中重点工业企业70家)，为有志于到沈城发展的优秀人才提供就业岗位，搭建企业和求职者直接面对面沟通的平台。

据统计，本次招聘会共计为求职者带来2821个招聘岗位。招聘会累计参会人数6876人次，现场收到简历1195份并初步达成了就业意向。本次招聘活动通过网络直播带岗模式同步开展，直播间累计观看达3.6万人次，收到网络投递简历541份。

据介绍，下一步，辽宁省人社厅将持续做好重点企业和重大项目用工服务保障工作，进一步深入企业广泛收集用工需求，从企业和求职者需求侧有针对性地提供用工对接服务，让重点企业和重大项目能够得到稳定的用工支持，为助力全面振兴新突破三年行动首战告捷贡献力量。(李晛)

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