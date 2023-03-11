川渝人社法治建设座谈会10日在重庆市合川区召开。

记者获悉，2023年川渝两地人力社保部门将围绕社会保障卡“一卡通”立法、行政规范性文件和重大行政决策沟通协商、普法宣传协同、人社精准普法平台建设、川渝通办服务提升、异地劳动保障权益救济、法治队伍联合培育等七大改革创新重点，深入开展川渝人社法治建设协同提升行动，在制度设计、普法宣传、政策落地等三个层面全方位推动人力社保领域各项工作更加便民惠企。

据介绍，2022年以来，川渝两地累计沟通协商规范性文件44件；40项川渝人社通办服务互办业务48万件；企业职工、机关事业单位养老保险关系转移办理时限进一步压缩，分别从15个、75个压缩至10个、15个工作日；两地金保网、公共服务平台深度融合，相互调用数据227万条；社保卡“川渝通办”服务网点增设至2653个，较2021年底增加1203个……两地人社法治建设协同成效显著。

四川省人社厅党组成员、机关党委书记熊义堋说，近年来，川渝人社部门通力协作，相向而行，聚集企业群众办事堵点，先后推出“五件大事”“十件实事”“六项举措”，携手推进40项人社服务“川渝通办”，尤其异地生存认证等深受民众欢迎，让大家深切感受到川渝一体化发展带来的便利，幸福感获得感不断增强。

重庆市人力社保局党组成员、副局长夏杨松说，下一步，两地将加快实施川渝人社法治建设协同提升行动，合力打造区域法治建设协作高水平样板，助推两地人力社保事业在法治轨道上高质量发展。(记者 钟旖)

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