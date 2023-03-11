记者10日从云南师范大学获悉，据科睿唯安(Clarivate)近日公布的ESI(基本科学指标数据库)数据显示，该校“植物学与动物学”学科首次进入ESI全球排名前1%。

在本期ESI数据覆盖范围(2012年1月1日至2022年12月31日)，云南师范大学“植物学与动物学”学科共发表论文242篇，总被引频次3312次，高被引论文5篇，全球排名第1649位。此次新增“植物学与动物学”学科进入ESI前1%，是该校继获得国家重点研发计划青年科学家项目的又一突破。至此，包括“植物学与动物学”学科在内，该校共有3个学科进入ESI全球前1%。

近年来，云南师范大学“生物学”学科发展迅速，建设成效显著，拥有生物学一级学科博士学位授予权，建有博士后流动站。学科团队在Nature Communication、Nature Plant、The Plant Cell等国际知名学术期刊发表多篇研究论文，形成鲜明的特色和优势。此次入选的“植物学与动物学”学科，依托中国西南乃至东南亚显著生物多样性和良好自然禀赋，致力服务云南高原特色现代农业发展和生态文明建设。

据悉，ESI是基于Web of Science(SCIE/SSCI)所收录的全球12000多种学术期刊文献记录而建立的计量分析数据库，已成为当今世界范围内普遍用以评价高校、学术机构、国家/地区国际学术水平及影响力的重要评价指标工具之一。(记者 韩帅南)

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