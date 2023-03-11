黄岩区向华东师范大学捐赠建设文化橘园，探索校地合作新形式。 华东师范大学供图

黄岩是中国蜜橘之乡，有着1700多年种橘历史，浙江省台州市黄岩区向华东师范大学捐赠了70棵橘树，将在该校建立永宁橘园。10日，华东师范大学永宁橘园捐建仪式暨植树文化节在闵行校区外语楼樱桃河畔举行。

浙江省台州市黄岩区旧称“永宁”，橘园定名延续黄岩千年宋韵。永宁橘园占地1700平方米，70棵橘树的树龄为10到15年，品种皆是黄岩当地最正宗的本地早宽皮橘。

华东师范大学永宁橘园捐建仪式暨植树文化节举行。 华东师范大学供图

据悉，黄岩区向高校捐赠建设文化橘园，探索校地合作的新形式。当日，黄岩区政协党组书记、主席，区文化复兴战略专班组长王辉表示，希望黄岩与华东师大以橘为媒，加强校地合作，拓展合作领域。

黄岩区政协党组成员、秘书长张良作主题为“江南有丹橘：宋韵文化的十个侧面”文化讲座。据悉，宋代是黄岩文化发展黄金期，产生了独有的非同凡响的气度与韵味，使黄岩成为宋韵文化的集大成者。张良梳理出最具辨识度的宋韵文化的十个侧面，让听众充分领略了千年黄岩的宋韵风采。

华东师范大学方面告诉记者，将植树活动赋予深刻多元的文化意涵，也是永宁橘园落户外语学院的意义所在。“不到园林，怎知春色如许……”由该校昆曲社同学带来的《牡丹亭》遏云绕梁、回味悠长；清雅的民乐、蹁跹的民族舞、遒劲的书法，仪式现场，中华传统文化魅力展露无遗；而后，外语学院西班牙语专业的同学带来一曲嘹亮的小合唱《同一片天空》，又将观众带领到世界文化的殿堂……

仪式现场，学生们弹奏起清雅的民乐。 华东师范大学供图

今年3月12日是中国第45个植树节，中国植树的历史悠久，且常以“树”喻“人”。华东师范大学党委常委、副校长雷启立表示：“希望师生们既能够积极创新以黄岩‘橘文化’‘宋文化’为代表的中华优秀传统文化，努力把优秀传统文化中具有当代价值、世界意义的文化精髓提炼出来、展示出来，又能够发挥优势专长，成为世界生态文明建设的实践者和推动者，彰显时代精神。”

学生们唱起了昆曲。 华东师范大学供图

为了建好这座承载着“未来之约”的文化之园，黄岩区特派专家全程指导，从前期选址到橘园设计规划，从橘树挑选、剪枝到移植养护，力争把橘园打造成一张最靓丽的校园文化名片。黄岩区农业农村局研究员、台州市农艺大师黄茜斌介绍，这批橘树将由专家跟踪服务，和学校合力，确保开花结果。(记者 陈静)

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