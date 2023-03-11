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广东启动“公共就业服务进校园” 助大学生就业

2023年03月11日04:37 | 来源：中国新闻网
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2023年广东省“公共就业服务进校园”活动10日在电子科技大学中山学院启动。此次活动线上线下组织246家企业提供优质岗位5400余个。据统计，当天进场的高校毕业生超2000名。

据介绍，参与招聘的企业岗位平均月工资约5500元，最高年薪达20万元。

活动现场设置能源化工招聘专区、互联网IT招聘专区、文化传媒招聘专区、金融保险招聘专业等特色招聘专区，以及政策宣讲会、就业指导沙龙、毕业生推介专区、现场直播间等公共服务专区。

此次活动是今年广东省“公共就业服务进校园”活动的“首秀”。此次活动还开展了毕业生求职真人秀活动，由知名企业HR担任评委，毕业生上台求职应聘展示自我，获得心仪岗位。同时，还请高校校长、党委书记担任毕业生“就业推荐官”，为本校未就业的毕业生“代言”。

现场设立了直播间，连线广东中山市知名企业进行实景直播，介绍企业文化、福利待遇、工作环境、岗位要求等，向高校毕业生提供优质岗位。

广东省人力资源和社会保障厅有关负责人称，今年在粤求职高校毕业生将创历史新高，该厅将于3月至6月将在清远、佛山、湛江等地高校举办省市联动“公共就业服务进校园”活动，重点组织政策宣传、招聘服务、就业指导、创业服务、职业培训、困难帮扶等6项服务举措进校园，示范带动全省广泛开展活动，切实推动公共就业创业服务向前延伸、提质增效，助力高校毕业生就业，确保全省就业形势总体稳定。

(责编：孙竞、郝孟佳)

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