马怀德委员：加强新时代法治人才培养

人民网北京3月11日电 “要培养具有坚定理想信念、强烈家国情怀、高尚道德情操、扎实学识根底以及优异实践能力的高素质法治人才，为全面依法治国提供有力人才保障。”全国政协委员、中国政法大学校长马怀德近期在接受人民网记者专访时说。

全国政协委员、中国政法大学校长马怀德

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强新时代法学教育和法学理论研究的意见》。“这实际上是对法治人才培养和法学理论的研究提出了新的明确的要求，也是法治保障体系不断完善的一个重要成果。”马怀德提出，应完善包括课程体系、教材体系、学科体系和学术体系在内的人才培养体系，提升人才培养质量。“在课程体系上，要有社会急需、对人才培养质量有决定意义的新的重要的课程，尤其要加强涉外领域的相关课程。我们要改革和完善教材体系，在加强教材建设的同时根据新问题和新学科需要对已有教材不断更新，形成一套完整的、符合新时代法治人才培养需要的教材体系。”

“我们还要在人才培养的实践能力上下功夫，做到理论和实践的结合、引进来和走出去的结合以及交叉学科培养人才的融合。”马怀德认为，人才培养需要把优质的实践教学资源引入高校，同时也要让教师和学生能有机会走出校门接触实践、接触实际，真正做到实践教学和知识教学的有机融合，这样人才培养质量才能够明显提升。因此需要打破高校和社会之间的体制壁垒，引入优质的实践教学资源，让实践部门和高校在多学科多领域里发挥作用，在学科的交叉过程中形成协同培养人才的新机制。还可以引入实务部门的专家学者领导到学校指导授课，培养学生的应用实践能力。他说：“中国政法大学是以法学为特色和优势的学校，在人才培养方面我们应该承担更多的责任，为全面依法治国提供有力的人才保障。”

马怀德还介绍了他关于编纂教育法典的提案。“编纂教育法典有其必要性。从上个世纪80年代以来，我们陆续出台了一系列教育领域的法律、法规和规章，一方面这些内容存在交叉重复，另一方面也有些领域存在空白，所以加快教育立法特别是构建一个体系化的教育法典非常必要。教育治理体系现代化是国家治理体系现代化的重要组成部分，编纂教育法典也是推动整个教育治理现代化的一个重要途径。”他认为，目前编纂教育法典条件比较成熟，民法典已经编纂成功。“希望有关部门加快启动教育法典的编纂，推动教育治理现代化。”马怀德说。

策划：孙竞

采写：杨韬 宋美琪 余睿婕（实习生）

拍摄：郝孟佳 吴婷

剪辑：李佳 遇镜霖（实习生）