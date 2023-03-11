林金星委员：加强林草科技基础研究 引领林草事业高质量发展

人民网北京3月11日电 林草科技肩负着引领林草事业高质量发展的重任，而林草科学基础是其中的“发动机”。今年两会期间，全国政协委员、北京林业大学教授林金星建议，进一步加强林草科技的基础研究。

林金星指出，党的十八大以来，我国林草科技事业快速发展，学科领域不断拓展，研究队伍发展壮大，条件不断改善，研究的层次和水平不断提高，已形成了一个门类齐全且较为完备的林草科研和人才培养体系。但同时，我国林草科学基础研究与国外先进水平相比还存在一定差距，也比国内大农业中的农学、园艺学等学科相对落后。林草学科发展面临的问题主要体现在：投入不足、整体研究条件有待提升，跟踪性研究多、具有特色和原创性的研究少，杰出优秀人才匮乏等方面。

为此，林金星提出了三点建议：一是要加大对林草科学基础研究的投入，参照“农业科技创新工程”设立“林草科技创新工程”，为加强林草业治理能力和治理体系现代化建设奠定基础；二是要建设一批战略定位高端、组织运行开放、创新资源集聚的科技创新平台，打造林草科技国家战略力量，尤其在生态和生物质能源等领域新建国家重点实验室应给予特别支持；三要加强林草基础研究人才的培育和引进力度，建立院士等顶尖人才发展通道，并在全球范围吸引人才，建立灵活的人才引育机制，建设高水平的林草科学基础研究队伍。