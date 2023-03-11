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香港“杰出创科学人计划”已支持80名学者赴港

2023年03月11日04:47 | 来源：中国新闻网
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中新社香港3月10日电 (记者 韩星童)2023年“青年科学家50?论坛”港澳专场10日在香港举行，香港特区政府创新科技及工业局局长孙东在论坛致辞时，强调汇聚人才的重要性。他透露，“杰出创科学人计划”推出至今，已支持80名科研学者来港。

今届论坛以“从基础到前沿”为主题，多名国际知名科学家就前沿研究的新进展和与会者作交流，超过120位科研业界精英出席论坛，包括港澳地区的“科学探索奖”获奖者等。

孙东在致辞中表示，香港科研实力雄厚，尤其是在基础研究方面，特区政府近年来积极推动创科发展，去年公布《香港创新科技发展蓝图》，而新一份财政预算案亦公布，将拨出60亿元(港币，下同)资助大学和科研机构设立生命健康科技主题研究院，并预留30亿元推动人工智能、量子科技等前沿科技领域的基础研究。

孙东表示，香港要发展创科，除了需拥有科研实力，也要汇聚人才。特区政府早前推出“杰出创科学人计划”，计划目标是引入100位科研人才到香港进行研发及发展，以提升香港的科技发展。孙东透露，该计划推出至今已支持80名科研学者来港。

此外，本次论坛邀请了国际知名、以香港为基地的科学家作专题分享。其中，香港科学院院长、香港中文大学医学院副院长卢煜明在论坛上剖析了“医疗诊断的范式转变”，他也勉励年轻科研人员在漫长的科研路上要有热忱和毅力，坚持到底，最终会找到正确的方向。

香港大学校长、论坛科委会成员张翔就“创造自然界中不存在的材料-科学如何转化应用”进行解说。多名曾获“科学探索奖”的学者在论坛中就“材料与仿生”等前沿技术进行讨论。

(责编：孙竞、郝孟佳)

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