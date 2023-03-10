丁奎岭代表：高水平大学要持续筑牢“两个基础”

全国人大代表、上海交通大学校长丁奎岭院士

人民网北京3月10日电 国家发展靠科技，科技发展靠人才。今年两会期间，全国人大代表、上海交通大学校长丁奎岭院士在接受人民网专访时表示，大学要持续筑牢“两个基础”，即基础研究和人才基础，争做推进中华民族伟大复兴的排头兵与先行者。

基础研究是整个科学体系的源头，是所有技术问题的总机关。丁奎岭认为，当前高水平研究大学在基础研究方面应该做好“三个区”。一是“集中区”，主要面向战略导向的体系化基础研究。要“集中力量办大事”，瞄准“大科学”“大工程”问题，把论文写在祖国大地上。二是“自由区”，即面向前沿导向的探索性基础研究。要打造新型的科技创新平台，致力于产出具有前瞻性、颠覆性的原始性成果。三是“融合区”，要做好面向市场导向的应用性基础研究，探索实践企业与高校产学研融合的基础研究模式，通过与企业共建校企联合研发平台共同设立产学研前沿探索基金等方式，面向未来推动中长期前沿科技研究和“卡脖子”技术基础科研攻关。

丁奎岭表示，上海交通大学在“三个区”建设的实践中，面向海洋强国战略，制定实施了“大海洋”专项行动计划，还建设了李政道研究所、张江高等研究院、变革性分子前沿科学中心等，产出了一批原创性成果。学校还与多家企业共同构建了产教融合创新平台，将人才链、创新链、产业链有机贯通，形成企业与高校相互增益的正循环。

在人才基础方面，丁奎岭提出，既要构建识才爱才敬才用才的制度体系与生态环境，又要打造涵盖职业发展、子女教育、医疗保障、交通住宿的宜居宜业环境，进一步激发各类人才的主动性、积极性、创造性。他认为，博士后是大学人才的“蓄水池”，要加大对博士后的支持力度，培养有理想、有潜质的后备人才。

“基础教育是人才的源头。要持续提升基础教育教师的培养层次，以拔尖的教师培养未来的拔尖人才。为此，高水平综合性大学要发挥学科与人才优势，培养综合素质高、创新能力强、能引领教育改革发展、带动区域教师素质提升的拔尖教师。”丁奎岭介绍，上海交通大学在两年前率先成立了教育学院，选拔来自综合性大学、有志于从事基础教育的优秀毕业生，由教育专业导师、学科导师和教学实践基地导师组成联合导师队伍，改变传统教育学研究生培养方案，探索高水平综合性大学举办教师教育的新模式。“希望国家能进一步支持和鼓励在综合性一流大学里办教育学，为培养拔尖基础教育的教师做更多探索，为基础教育发展注入新动能。”