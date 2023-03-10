吴普特代表：提升杨凌示范区发展定位，服务新时代国家战略

人民网北京3月10日电 设立国家杨凌农业高新技术产业示范区（以下简称“杨凌示范区”）是党中央国务院基于实施西部大开发、深化科教体制改革的重大战略部署。为促进杨凌示范区高质量发展，全国人大代表、西北农林科技大学校长吴普特建议，应进一步提升杨凌示范区发展定位，为新时代国家战略需求服务。

“首先要拓展提升杨凌示范区发展的定位和内涵。”吴普特提出，要进一步加快上海合作组织农业技术交流培训示范基地建设，按照“三区三高地一基地”的主题，把杨凌打造成世界旱区农业重要人才中心和创新高地，使其成为我国农业教育、科技、人才和产业深度融合发展的典范。

吴普特建议，应在杨凌布局建设“旱区农业国家实验室”。“杨凌在旱区农业科技方面具有深厚积淀，也有良好教育、科技、人才和产业基础，建议科技部等国家部委在新阶段国家农业科技创新体系建设规划布局中，优先考虑在杨凌建设‘旱区农业国家实验室’，旨在围绕旱区农业现代化建设中的现代生物育种、绿色生产、现代牧业、农业节水、生态修复、食品加工、智能农机等重大基础理论与核心关键技术问题开展系统研究，助力杨凌成为我国乃至世界旱区农业科技创新的策源地和引领者。”除此之外，要充分发挥杨凌示范区22个共建部委和陕西省共建的体制机制优势，与上合组织农业技术交流培训示范基地有机衔接，协力建设。

吴普特还提出要强化对杨凌示范区高质量发展的政策支持。“具体来说有三点：一是请国家有关部委在杨凌示范区设立‘国家旱区农业人才专项’，面向海内外引进和造就一批具有重要影响的旱区农业科技创新战略科学家和学术领军人才；二是由科技部牵头在杨凌示范区设立‘旱区农业发展重点科技专项’，全链条、一体化设计研究课题且面向全国开放，以项目为纽带汇聚科技力量；三是由科技部、国家自然基金委、农业农村部统筹，在杨凌示范区设立‘旱区农业政府间国际科技合作项目’，加强政府间国际科技合作，进一步提升杨凌乃至我国在世界旱区农业科技创新领域的影响力和贡献度。”他说。