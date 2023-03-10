刘希娅代表：推进优质资源共建共享 促进城乡义务教育均衡发展

“党的二十大报告强调，‘加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化’。这是实现中国式现代化的教育担当，也是建设高质量基础教育体系的关键。”2023年全国两会期间，全国人大代表，谢家湾教育集团党委书记、总校长，重庆谢家湾学校党委书记刘希娅接受人民网专访时谈到。

从教30余年来，刘希娅在投身教学一线实践中，亲身见证了我国教育改革和发展的进程。今年全国两会，她聚焦教育领域的热点、痛点等带来一系列建议，其中“加快成渝双城经济圈教育协同发展”“加大对乡村振兴重点帮扶县的民生扶持”两项建议与城乡教育一体化发展息息相关。

推进义务教育均衡发展，是全社会的共同心声。刘希娅认为，首先要强化责任，要压实地方政府推进城乡义务教育均衡发展的主体责任，确保各级政府优先安排教育发展，合理规划学校布局，统筹推进教育综合改革，着力提升办学质量和育人水平。

对于师资力量，刘希娅建议，要进一步推进教师资源的均衡配置，破解教师交流轮岗管理体制机制上的阻碍，推动优秀校长教师向乡村学校、薄弱学校有序流动，完善乡村教师专业支持与发展体系。

“同时，我希望能够通过省市级政府财政政策，增强欠发达县政府的义务教育经费保障能力，支持欠发达县的义务教育优质均衡发展。”刘希娅说，要进一步强化协同，鼓励教育发达地区或者优质学校加大对乡村振兴重点帮扶县的教育支持。

今年人民网推出的全国两会调查中，“教育人才”成为最受网民关注话题。对此，刘希娅也谈到，面对现代化建设和高质量发展的新挑战，国家和社会对教育培养新型人才的需求尤为迫切。调查结果体现了大家对教育人才领域的期待，包括对教育培养更多创新型人才的期待，对每个孩子全面发展、优势发展的期待以及对培养更多“留得住”的人才的期待。

“培养人才既是教育领域的责任，也是全社会的共同责任。”刘希娅表示，一要凝聚科学的人才培养价值取向，形成共识；二要构建家校社联动协同育人体系，让家校社联动共同优化孩子们的学习生态，保障孩子们的健康发展；三要深化人才培养体制机制改革，要继续深化教育评价改革尤其是中考改革，同时让基础教育阶段的学校回归教育常识，系统优化学习方式，让孩子们在校学习生活更加科学。