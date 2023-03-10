张志勇委员：加快教育数字化进程 让教育信息化真正助力教育公平

人民网北京3月10日电 人民网2023年两会调查显示，“教育人才”话题最受网友关注。今年两会期间，全国政协委员、北京师范大学国家高端智库教育国情调查中心主任张志勇接受人民网专访，畅谈自己对教育、人才的看法。

“‘教育人才’位列人民网2023年两会调查热词第一，说明了两点。”张志勇说，一是中国特色社会主义进入新阶段，需要更加坚持科教兴国战略；二是新时代中国特色社会主义进入创新发展新阶段，人们更加认识到教育、人才、科技、创新对于中华民族伟大复兴的决定性意义，对教育、科技、人才强国的梦想也更加强烈。

要推动教育高质量发展，需要多方面努力。张志勇认为，应该加快我国的教育数字化进程。“一是加强顶层制度安排，包括教育数据中心建设和教育数字化标准体系建设；二是处理好教育信息化市场化服务与公共服务的关系，要通过政府购买服务提供教育数字化公共服务体系，让教育信息化真正助力教育公平，否则会制造更大的数字鸿沟；三是推进教育数字化的集成服务，克服教育信息技术服务的‘碎片化’；四是强化教育数字化生态建设，推进教育的整体转型。”

教师是教育的第一资源。张志勇提出，要吸引更多优秀的人才从事教育工作。“必须塑造尊师重教的社会氛围，不断提高广大教师的政治地位、社会地位、经济地位。”他同时还提到，应当全面提高我国教育的人才自主培养能力，创造良好的教育生态，必须尊重每个学生的生命，尊重每个学生的个性，呵护和造就每个学生，为他们提供适合的教育。

在谈到关于如何推进城乡义务教育均衡发展时，张志勇说：“一方面，乡村教育仍然是中国教育现代化建设的短板，把推进城乡义务教育均衡发展置于我国教育公共政策的战略位置对实现共同富裕和教育基本公共服务均等化有其特殊意义；另一方面，国内教育进入高质量发展阶段，义务教育正在从‘有学上’向‘上好学’转变，在这一背景下，我国教育改革发展的战略重心必然从‘学有所教’向‘学有优教’转变，这也必然要求加长乡村义务教育这个‘短板’、推进城乡教育一体化发展。”