孙宝国委员：加强食品安全与健康科普科学严谨性 提升谣言整治力度

“在构建社会化科普发展格局的当下，科普工作要重视科普内容的科学性、严谨性，传播科学正能量。同时也要加大谣言治理力度，严厉打击‘伪科普’和顽固谣言。”2023年全国两会期间，全国政协委员、中国工程院院士、中国食品科学技术学会理事长、北京工商大学校长孙宝国接受人民网专访时谈到。

全国政协委员、中国工程院院士、中国食品科学技术学会理事长、北京工商大学校长孙宝国接受采访。北京工商大学供图

科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼。孙宝国认为，在科技创新推动食品工业快速发展的关键时期，加强食品安全与健康科普，为行业健康发展营造良好的舆论环境显得尤为重要。但是，当前我国食品安全与健康科普工作中，仍存在部分宣传内容不够严谨，对“新事物”“新概念”的科普宣贯不及时，公众固有认知误区亟待破解，“伪科普”“伪专家”屡禁不绝等问题。

孙宝国建议，要加大对不实信息、谣言的清理整治力度，探索建立科普白名单、黑名单的认证认可机制，坚持科普工作要“由专业的人讲专业的事”。同时，希望食品安全领域相关标准法规尽快出台，以更好规范市场化行为。

“对于一些长期散布不实信息、谣言的机构及个人加大监管、惩罚力度。也要推动提升各栏目、平台的信息监管水平，完善平台的信息审查、投诉机制，强化平台自我监管责任。”孙宝国说。

对于固有认知的顽固谣言，孙宝国表示，希望加大对顽固谣言的科普宣贯力度，鼓励高校、科研机构、科技社团等发挥食品领域科学家的重要作用，以科技界共识的方式对谣言内容进行科学、全面的解读。同时，要加强开展广泛、深入、持久，充分发挥多媒体手段的科普宣传，让科学跑赢谣言，让谣言止于智者。