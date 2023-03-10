原标题：在乡村学校，触摸振兴脉搏

今年，90后保安族女孩马晓丽新当选全国政协委员。在全国两会前夕，身为甘肃省临夏回族自治州积石山县居集镇深沟小学语文教师的她走访了多所基层学校，希望将广大师生的心声带到大会堂。

其间，马晓丽发现，越来越多的办学者想“走出去”，到教育发达地区考察学习，拓展办学思路，更新教育理念；一线教师想多参加业务培训、争取更多优质网络教学资源，拉近城乡教育之间的差距。

“希望自己做得更好，希望得到更多支持”，这些期待与马晓丽的心声不谋而合。她说，这几年，国家重视乡村教育，农村办学条件大为改善，大伙儿的信心非常足。

她举例，自己所在的深沟小学就是村子里最漂亮的建筑。图书室、心理咨询室、体育室、音乐室、美术室等功能教室一应俱全。

乡村教师的待遇逐年提升。在积石山的农村学校，教师有周转宿舍、食堂，每月还能拿到300元至600元的补助（积石山县农村学校根据地域条件划分为5个类别，各类别补助金额不同——记者注），班主任每月还有400元工作补助。此外，大家还能依托中小学教师国家级培训计划和东西部协作帮扶优势，参加各级各类培训。

目前，深沟小学小学部有6个教学班250人，幼儿园有大中2个班38人，专任教师15人，均为全日制本科或在职本科学历，平均年龄约35岁。

教师队伍整体素质提升，每个人都“敢想敢干”。马晓丽说，在深沟小学，教师们主动办起了社团，她担任学校舞蹈社团的指导老师。

她感觉，与学生之间有了高质量的互动，农村孩子心里的自卑感、落差感都得到克服。

以前，因为学校大多数孩子都是少数民族，普通话说得不流利，上课回答问题时，声音很小。现在，她班上的每个孩子都能说一口流利的普通话，跟任何老师交流，都越来越自信了。

作为一名三届连任的全国政协委员，甘肃省张掖市肃南裕固族自治县第一中学副校长贺颖春从教育变化中，看到脱贫攻坚的成果，触摸到乡村振兴的强劲脉搏。

贺颖春说，2015年到2022年，其所在肃南裕固族自治县第一中学引进具有研究生学历、本科学历的教师20人，占一线任课教师的1/3。成都七中的网络教学资源，也被引入肃南一中，用一块屏幕，打开了孩子们的视野。

除此之外，肃南一中还对作业形式进行改革，引导学生在学习之余当美食博主、自然科普家、体育健将、传统文化爱好者。各学科组开设阅读周、数学周、党史文化周、科普周，参与用英语讲好中国故事的活动。让孩子们长见识，并把裕固族的优秀民族文化辐射到外界。

贺颖春说，肃南一中也和基层学校签订合作协议，与乡村学校捆绑式发展。

据不完全统计，截至2022年8月底，当地人口仅1.4万人的裕固族群众，博士已有16人，实现了千人一博士、百人一硕士目标，成为有口皆碑的“学霸民族”。

贺颖春说，迈入乡村振兴新征程，国家对教育提出更多深层次的、高标准的要求，西部民族地区面临的挑战更大、机遇也更多。为此，她建议，将甘肃省各民族共同富裕先行区试点县纳入东西部协作计划予以支持，完善基础设施，补足短板，让牧民有更多转型发展机会，实现共同富裕，让群众享受更好的公共服务。

今年两会，她带来的提案是，在新时代基础教育深度改革高质量发展的背景下，实施生态文明视域之下的自然教育体系建设，以生态绿色建设为契机，打造中国国家公园自然教育品牌集群。

“比如，甘肃就可以以祁连山国家公园为试点，开发具有地域、民族特色的自然教育主题课程；设立国家公园生态学校，创建‘科普教育基地’‘物种基因库’‘生物多样性研究基地’‘生态文化传承地’等自然教育品牌等，让青少年走进山水林地间实地考察学习体验。”贺颖春说。

除了一线教师，还有更多代表、委员为乡村教育高质量发展贡献力量。

全国人大代表、贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县县长杨凯说，在注意到乡村小学仍存在生源流失、留守儿童较多等问题后，三都县优化调整校点的布局，将一些村小合并到更大规模的学校。

为提高乡村教育质量，三都县也尝试“集团化办学”，让县里的学校和乡村小学结对、捆绑考核，县里的教师需要去村里支教、乡村教师要来县里接受培训。

在带领老乡们致富的同时，全国人大代表、甘肃陇南市徽县水阳镇石滩村妇联主席、陇上庄园生态农业有限公司总经理梁倩娟在去年5月，和远在千里之外的广东友人共同发起成立石滩村农家书屋，馆藏近千本传统连环画、绘本，为村里的留守儿童构筑起精神家园。“让村子充满书香，让村子里的孩子通过书屋爱上读书、爱上学习，远离电子产品、远离游戏。”梁倩娟说。

（记者 王豪 李雅娟）

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