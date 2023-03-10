原标题：建立健全师资调动调配机制

【连线代表委员】

今年的政府工作报告提出，促进教育公平和质量提升。“构建与基础教育事业高质量发展相适应的中小学教职工编制管理长效机制，对推进教育治理体系和治理能力现代化具有重要意义。”浙江省宁波市镇海中学党委书记张咏梅代表表示，受限于编制资源的刚性约束，公办教师的配备无法与生源增长速度相匹配。同时，在校生进一步增长，开展小班化、个性化教学等教育改革，使教师编制紧张的问题更显突出。我国基础教育尤其是义务教育，实施的是以县（市、区）为主体的管理机制，仅靠区域内调剂难以解决教师阶段性严重缺编问题。

张咏梅代表建议，加强教师资源统筹，建立健全师资调动调配机制，以全国范围跨区域统筹事业编制，破解教师缺编难题。她建议，相关部门根据各地实际，在未来3至5年内动态调整各地事业编制总量限额，向人口净流入多、编制缺口大的地区给予一定倾斜；也可探索建立中小学教师编制员额管理长效机制，允许各地参照国家有关标准测算编制控制数，与事业编制实行分库管理。同时，启动实施教师编制跨区域调配、统筹构建编制周转机制等，确保将宝贵的教师编制资源真正用在刀刃上。

（记者 曾毅）

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