今年的政府工作报告提出，大力发展职业教育。党的二十大报告强调，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，推进职普融通、产教融合、科教融汇，优化职业教育类型定位。

其中，产教融合是一个备受关注的关键词。如何推进职业教育产教深度融合？我们来听听代表委员们的观点。

产教融合是办好职业教育关键所在

“产教融合、校企合作，是职业教育的基本办学模式，也是职业教育最突出的办学优势，更是办好职业教育的关键所在。”云南工商学院执行校长李孝轩委员一直很关注职业教育。

“目前，我国职业教育事业发展迅速，成就显著，但不可否认的是，产教‘合而不融’、校企合作不深不实等问题仍然存在。”李孝轩委员告诉记者，“‘校热企冷’问题的部分原因在于，在协同育人过程中，配套政策依然不完善，政、校、行、企权责界限不清晰，政策互通性、教学标准应用性、理实一体互通性和‘课岗赛证’融通性差，合作关系不稳定，体制机制尚未健全。”

李孝轩委员指出，企业未能深度参与修订面向岗位或岗位群的专业标准和课程体系，而现有学科专业集成度、复合度不高，无法满足高端产业与产业高端岗位对更高层次技术技能人才的需求。“企业都希望联合培养的学生可以‘为我所用’，但当前实习实训与就业有所脱节，导致企业参与的效益比较低，自然影响了参与积极性。”

“目前，我国职业教育混合所有制办学等方面仍缺乏政策支持，校企合作的激励政策在基层落地过程中有待优化，对校企合作的行为缺乏有效保障和规范等，都是校企合作关系不够稳固的原因。”浙江金融职业学院院长郑亚莉委员说。

在李孝轩委员看来，职业院校对校企合作的需求迫切，但如何按照企业需求调整人才培养模式，提升企业的社会责任感，激励其积极投身职业教育建设，也是一个关键问题。

以系统思维推进产教融合

如何更好推进产教融合、校企合作？

安徽省阜阳市政府副秘书长杨善竑代表建议，应坚持系统思维，坚持市域产教联合体和行业产教融合共同体的制度一体化设计，将职业教育与行业升级、产业转型、区域发展深度融合捆绑，将学校积极培养人才与企业行业主动担当紧密结合，充分发挥各自优势，实现良性互动，以解决人才培养供给侧与产业需求侧匹配度不高的问题。同时，依托龙头企业和高水平高校，建设一批职业教育“双师型”教师培养培训基地，以“校中厂”“厂中校”等方式共建一批开放型区域产教融合实践中心，以此提高职业教育适应性和吸引力。

郑亚莉委员指出，应进一步完善产教融合型企业试点。建议发挥企业在技术技能人才培养和人力资源开发中的重要主体作用，重点支持行业龙头企业或骨干企业深度参与校企合作，鼓励企业与职业院校、普通高校建立人才联合培养机制，共同制订人才培养方案，共建专业课程和教材等教学资源，共创实验实训中心和校外实践基地，以培养行业企业发展急需的创新型、应用型人才。

李孝轩委员建议，建立健全政府主导、企业参与的办学机制。积极完善现有职业院校的建设和监管标准，建立适应职业类型特色和规律的政策体系，特别是探索建立职业教育资金返还机制，通过税收减免、设立职业教育专项资金等财政手段，有效解决参与职业教育的成本分担问题，为企业深度参与校企协同育人提供政策保障。

“鼓励行业企业全面参与教育教学各环节，做实做优做强产业学院，因产办学、因需施教，助推产业需求与学生所学同频共振。”李孝轩委员举例说，云南工商学院的多个二级学院先后与华为、京东等多家企业合作建设了12个产业学院，推动校、行、企联合制订人才培养方案，共同制定教学标准、质量监控标准，加快推进实训教材与理论教材深度融合。“目前来说，这种模式较为有效。学校共建的华为网络信息技术学院，不仅引入了企业导师，还将企业教材、管理模式等纳入课程，该学院毕业生年平均就业率达98.12%，其中超九成学生就职于华为或其生态企业。”李孝轩委员说。

（记者 晋浩天）

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