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如何释放“人才引擎”的澎湃动力

2023年03月09日08:25 | 来源：光明日报
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【圆桌对话】

嘉宾

朱永新委员（全国政协副秘书长，民进中央常务副主席）

薛其坤代表（中国科学院院士，南方科技大学党委副书记、校长）

余兴安委员（中国人事科学研究院党委副书记、院长）

主持人：本报记者 罗旭

人才蔚起，国运方兴。

党的二十大报告提出，“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”“加快建设国家战略人才力量”。今年的政府工作报告指出，“强化国家战略科技力量”。

当前，我国人才资源总量达到2.2亿人，比2012年增加了1亿人。2022年，我国全球创新指数排名由2012年的第34位上升到第11位，成功进入创新型国家行列。人才事业蓬勃发展，为推进高质量发展提供了澎湃动力。

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。站在新的历史起点上，如何进一步释放人才活力、激发创新动能？如何让中国式现代化建设跑出新时代“加速度”？一起听听代表委员们的看法。

放权松绑 营造良好创新环境

主持人：党的十八大以来，我国持续完善人才发展体制机制，您看到了怎样的变化？

朱永新：党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视人才工作，强调深入实施人才强国战略。近年来的科技人才政策和相关科技体制改革，都是围绕激发科研人员活力、营造良好创新环境展开的。2022年4月，中央全面深化改革委员会第二十五次会议审议通过《关于完善科技激励机制的若干意见》等文件，首次在中央层面针对科技激励工作作出专项部署。2022年8月，科技部、财政部等五部门共同发布《关于开展减轻青年科研人员负担专项行动的通知》，直指给青年科研人员造成压力的痛点和难点，宣告中国科研人员减负行动迈向3.0时代，确保改革红利直达科研一线。

薛其坤：人才活力从何而来？唯有改革。激发科研人员创新活力，首先要简政放权。赋予科研单位和科研人员更多自主权，这也是近年来我国深化科技体制改革的主线之一。2014年，国务院印发《关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》；2015年，全国人大修订了《中华人民共和国促进科技成果转化法》；2018年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》，有效增强了广大科技人员的创新动力和信心。只有向用人主体放权、为人才松绑，让科研人员少一些羁绊束缚和杂事干扰，才能让创新创造的血液畅快流动，让自由探索的精神蓬勃生长。

余兴安：人才强国战略是中国之治、中国之路、中国方案的重要体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央广开进贤之路、广纳天下英才，领导推动新时代人才工作取得历史性成就、发生历史性变革。我经历并见证了新时代人才创业创新发展的不凡征程，目睹了人才强国战略逐步实现由追随型、追赶型向领先型、夺标型转变，深感振奋。

激发活力 让科研人员安身安心安业

主持人：立足新的历史起点，营造良好的人才生态，进一步激发科创活力，还需要解决哪些现实问题？

朱永新：重点是营造有利于人才创新创业创造的制度环境。进一步优化人才引进、培育、评价激励机制，秉持公正、客观原则，建立不同层次、不同类别的人才评价体系。尊重规律，构筑新的科研范式，构建鼓励创新、宽容失败的人才文化氛围，让科技人才耐得住寂寞，从而在科研上取得突破。实现更多从“0”到“1”的突破，要高度重视潜在人才，对那些有潜力但一时业绩尚不突出的人要舍得“投资”，防止人才资源的变相浪费。

薛其坤：创新之道，唯在得人。培养造就大批德才兼备的高素质人才，是国家和民族的长远发展大计，要把培育国家战略人才力量的政策重心放在青年科技人才上。我很高兴地看到，“十四五”首批启动重点专项2021年指南中，有43个专项设立青年科学家项目，约占“十四五”首批启动重点专项的80%。我建议，加强对青年科技人才的普惠性支持。在科研经费资助方面，对博士毕业5年内的青年科研人员，给予普惠性的科研启动经费支持。同时，工资增长和福利房等应向青年科技人才倾斜，切实帮助青年人才解决生活困难。

余兴安：随着我国科技人力资源总量持续增长，人才队伍规模不断壮大，如何激发人才的创新创造活力，成为科技体制改革着力解决的重点问题。2016年11月，中办、国办印发《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》，对实行以增加知识价值为导向的分配政策作出全面安排，让改革红利实打实地落到科研人员的手心里。山东理工大学教授毕玉遂就是受益者之一。他带领团队攻克了无氯氟聚氨酯化学发泡剂国际难题，被认定为“颠覆性技术发明”。2017年，此发明专利获得5.2亿元转让费用，团队获得约4亿元。而且，根据科技人员因成果转化获得的现金奖励可减按50％缴纳税款的相关政策，团队一下子少缴7000多万元税款。人才是创新的根基，应想方设法让科研人员安身、安心、安业，充分释放创新创业活力。

识才爱才 为高质量发展注入源头活水

主持人：实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，对于实现高水平科技自立自强、推进中国式现代化建设至关重要。对此，您有哪些建议？

朱永新：济济多士，乃成大业。全面建设社会主义现代化国家，必须统筹好人才自主培养与引进工作。要尽快摸清我国人才家底，区分总量紧缺和结构性紧缺，制定分类改善政策。加大领军人才的自主培养力度，争取涌现更多能够自主提出重大原创科学问题、建立理论体系、形成学派的高端科学家。完善国际引才相关配套政策，提升海外人才吸引能力。同时，要平衡好国际引才和本土育才的关系，避免“重引进、轻培养，重经历、轻能力”，营造公平竞争环境。

薛其坤：只有不断激活人才工作“一池春水”，才能让“人才引擎”释放澎湃动力。“揭榜挂帅”是当前破解科技成果转化难、人才评价难等问题的重要手段，也是倒逼科技资源优化整合、改进科技项目组织管理方式、引导和聚集创新要素、支撑高质量发展的一种创新举措。要做到征集“真榜”，攻关的课题要从科研一线、生产一线遇到的“卡脖子”技术问题中提炼。要做到开放“发榜”，以能力、实绩为选拔标准，“让有真才实学的科技人员英雄有用武之地”。最终，要实现通过“发榜”在更大范围遴选“英雄”，通过“赛马”在科研和产业领域形成更多“高峰”。

余兴安：识才爱才敬才用才，团结和支持各方面人才为党和人民的事业建功立业，一直是党的优良传统。要健全社会主义市场经济条件下新型举国体制，充分发挥国家作为重大科技创新组织者的作用，把政府、市场、社会等各方面力量拧成一股绳，形成整体优势。推动新时代人才工作，应坚持发展是第一要务、人才是第一资源、创新是第一动力，确立人才引领发展的战略地位，努力让中华大地成为各类人才大有可为、大有作为的热土。

在全面建设社会主义现代化国家新征程上，要以人才之桨撑好高质量发展之舟，不断开拓进取，为高质量发展注入源头活水，努力实现从人才强、科技强，到经济强、国家强。

研发人员总量从2012年的325万人年 提高到2022年超过600万人年 （预计），多年保持世界首位。

当前，国家重点研发计划参研人员中，45岁以下的占比超过80% 。

数据来源：科学技术部等

2021年底，全国共有2492所 技工院校，在校生超过426万人，每年向社会输送约百万名毕业生。

2021年底，全国技能人才总量超过2亿人，高技能人才超过6000万人。

数据来源：全国总工会等

(责编：李依环、郝孟佳)

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