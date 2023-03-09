本报记者 郑海鸥 黄福特 张伟昊 杨彦帆

习近平总书记指出，强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业。

今年政府工作报告提出，落实落细就业优先政策，把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置，切实保障好基本民生。

代表委员表示，千方百计稳定和扩大就业，是我们党坚持以人民为中心的发展思想的具体体现。要把稳就业工作摆在突出位置，扩大就业容量，提升就业质量，多措并举促进高质量充分就业。

完善重点群体就业支持体系

就业是民生之本。强化就业优先政策导向，要完善重点群体就业支持体系，统筹做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业。

“就业一头连着千家万户、百姓冷暖，一头连着企业运营、宏观经济。”黑龙江省齐齐哈尔市市长沈宏宇代表说，“实现更高质量的就业，要优化健全就业公共服务体系，通过线上线下对接、跟踪服务管理，力促劳动力供需两端精准匹配。”沈宏宇代表说，未来，齐齐哈尔市将进一步优化台账式、清单式的线上线下就业服务一体化平台，着力推动供需深度适配，更好掌握企业用工计划、招工进度以及缺工人数、工种、待遇等情况，为企业提供常态化用工服务，为劳动者提供高效、及时的就业指导服务。

“高校毕业生是国家宝贵的人才资源，高校毕业生就业关系到千万家庭的切身利益。”广西大学校长韩林海委员说，广西大学通过一系列举措，助力毕业生实现更充分就业。韩林海委员表示，高校应当主动适应经济社会发展的新要求，不断优化调整办学结构，构建德智体美劳“五育并举”人才培养质量体系，培养社会急需的高质量人才；同时，还要提供更加完善的就业服务，加强就业指导和培训，对就业困难学生实行精准帮扶。

广州医药集团有限公司党委书记、董事长李楚源代表介绍，近年来，在国家政策有力推动下，广州医药集团在多地建设生产基地，企业的招工规模、类别不断扩大，农村就业人口技能水平显著提高，为企业发展注入了强大活力。“人才既要请得进来，也得留得住。企业不仅要保障员工待遇，还要提供职业发展平台，帮助每一名普通工人从能看懂、能操作、能运维，到敢创新、能创新，更好实现自身的价值。这也是高质量就业的应有之义。”李楚源代表说。

对做好农民工就业，甘肃省陇南市徽县水阳镇石滩村妇联主席梁倩娟代表建议，应在畅通供需匹配上下功夫。一方面，以劳务品牌为载体，促进农民工有序转移就业；另一方面，积极利用短视频平台推广直播带岗等招聘新模式，帮助农民工找到更合适的工作岗位。

健全终身职业技能培训制度

职业教育与经济社会发展紧密相连，对促进就业创业、助力经济社会发展、增进人民福祉具有重要意义。强化就业优先政策，要健全终身职业技能培训制度，推动解决结构性就业矛盾。

积极推进校企合作是促进学生就业的有效途径。江西煌上煌集团董事长褚浚委员认为，应优化教育规划与产业规划的协同性，由政府部门统筹协调，建立职业院校和企业之间的人才供需大数据信息共享平台，为职业院校实时提供产业用人信息、招聘信息。“同时，从机制上推动创新校企合作，探索双向培养模式，采用订单培养方法，为企业定制专业技能人才。”褚浚委员说。

作为贵州省遵义职业技术学院现代农业系教师，邱宁宏代表长期专注于学生职业能力、创新精神和综合素质的提升。“我们要努力做好岗前培训，让学生在走出校门前掌握更多实操技能，帮助他们从毕业到就业的角色转换更加顺畅。”邱宁宏代表认为，职业院校学生不仅要学好课堂知识，更要积极走进工厂车间和田间地头，在实践中学习专业技能，从而提升毕业生就业质量。

辽宁省营口市老边区柳树镇西大平山村党总支书记刘智代表认为，组织各类劳动技能培训，能够为村民增收致富提供有力的支撑，为乡村振兴提供更坚实的基础。“近年来，西大平山村为农民开展农技培训，不断提高农民的种植能力，村里土地亩产增长近45%；还针对外出务工的农民工开展铆焊工培训。”刘智代表说，如今时代变化很快，劳动者所需要的经验、技能和知识不断更新，只有持续开展培训，才能增强农民的竞争力，切实提高农民长期的就业和致富能力。

加强困难群体就业兜底帮扶

强化就业优先政策，要加强困难群体就业兜底帮扶，健全就业援助制度。

“加强困难群体就业帮扶应从多方面入手。”郑州大学副校长单崇新委员说，应当积极拓宽就业渠道，开展就业援助月等招聘活动，提供公益性岗位进行兜底安置；大力组织技能培训，使就业困难群体有一技之长；强化创业政策支持，通过提供创业补贴、低息贷款、税费减免等政策引导部分困难人员自主创业。“对于脱贫人口来说，稳岗就业是关键。应通过深化东西部劳务协作、培育劳务品牌等方式，持续带动脱贫群众增收致富。”单崇新委员说。

重庆市丰都县委书记张国忠代表表示，丰都县把发展经营主体作为保就业的“牛鼻子”，引进培育经营主体6.3万余户，为困难群体创造更多工作岗位。“接下来，丰都县将以高质量充分就业为导向，进一步加强就业困难人员跟踪服务和后续帮扶工作，在增设公益岗位、实行以工代赈、强化兜底保障等基础上，持续跟踪了解援助对象的就业状况，及时落实和调整各种扶持政策，努力让更多就业困难群众在家门口实现就业。”张国忠代表说。

河北省邯郸市副市长张学军委员介绍，邯郸通过多种方式加强困难群体就业兜底帮扶，除了开展春风行动暨就业援助月等系列活动外，还积极开发基层社区、园林、环卫等公益岗位，鼓励企业吸纳就业困难人员，给予企业稳岗资金支持。“下一步，我们将紧盯促进高质量充分就业工作要求，扎实做好增容扩岗、稳企稳岗、创业就业等工作，为劳动者实现自身发展提供更多机会。”张学军委员说。

（本报记者张艺开、邵玉姿、王锦涛、齐志明、程焕、徐驭尧、刘佳华、马原、刘新吾、刘温馨参与采写，统筹：周春媚）

《 人民日报 》（ 2023年03月09日 09 版）

(责编：李依环、郝孟佳)