赵长禄委员：打造高校科教协同平台 推动教育、科技、人才互生互促

高校作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点，具有教育、科技、人才融合特征。2023年全国两会期间，全国政协委员、北京航空航天大学党委书记赵长禄接受人民网采访时谈到，建议充分发挥高校优势，以具体学科方向为基本单元打造高校科教协同平台，推动教育、科技、人才互生互促、协同发展。

今年的政府工作报告指出，科技创新成果丰硕。构建新型举国体制，组建国家实验室，分批推进全国重点实验室重组。一些关键核心技术攻关取得新突破，载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机、卫星导航、量子信息、核电技术、大飞机制造、人工智能等领域创新成果不断涌现。

“五年来，我国经济社会发展取得举世瞩目的重大成就。这是以习近平同志为核心的党中央坚强领导的结果。”赵长禄表示，“政府工作报告中提到‘科技创新成果丰硕’。我对此深有感触，并倍感振奋与自豪。作为教育科技工作者，我们要在增强自主创新能力上久久为功。”

赵长禄谈到，当前，科教深度融合已成为高校深化教育教学改革的必然趋势，也成为开展科技创新与培养卓越人才工作的重要特征。而从目前来看，仍缺乏融合人才保障、专业实践教学与科技创新等功能为一体的中观共享平台。如何深刻把握教育、科技、人才三者内在规律和发展逻辑，建立完善工作机制，推动三者融合互动，亟需当下深入思考并探索实践。

赵长禄认为，高校应以一流人才团队为核心，努力实现“科”“教”的全方位、多维度、深层次融合与协同，以学科、平台、团队一体化统筹推进、系统建设，不断完善“科”的手段、筑牢“教”的基础，将教育、科技、人才融合特征通过平台能力的物理手段和机制保障，切实形成融合优势。

“近年来，我国高等教育事业发展成效显著，各类人才计划支持保障了人才队伍汇聚成长，各级各类重点实验室等一大批平台基地落户高校，各领域分别为高校开展科学研究和教育教学活动提供了重要支撑保障，为科教协同奠定了坚实的基础。”赵长禄说。

赵长禄表示，建议充分发挥高校特征优势，创新组织模式，突出学科牵引。在中观维度上，以一级学科下具体学科方向为基本单元打造高校科教协同平台，为专业教育、科技创新和人才汇聚提供共享服务硬支撑，营造有利于师生互动和科学精神培养的良好氛围，以平台推动教育、科技、人才互生互促、协同发展。