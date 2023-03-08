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北师大重排音乐剧《往事歌谣》 4月初面向大众演出

2023年03月08日16:20 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月8日电 （记者孙竞）记者日前从北京师范大学获悉，北师大原创音乐剧《往事歌谣》经过再度打磨和重排后，将走出校园、走向社会，于4月初面向大众演出。

《往事歌谣》以王洛宾投身西部边疆、献身音乐艺术而为国家奋斗的故事为题材，以音乐、舞蹈、乐器演奏、表演等多种艺术形式为演绎方式，吸纳民族文化精髓，传承创新传统文化。

音乐剧《往事歌谣》剧照。校方供图

2019年，《往事歌谣》在校内多轮演出，深受校内师生好评，并入选“北京文化艺术基金2019年度资助项目”和“国家艺术基金2020年度舞台艺术创作资助项目”等。2022年，该剧重新集结校内外的优势创作力量进行复排，继续提升音乐剧的品质。

音乐剧《往事歌谣》剧照。校方供图

据介绍，音乐剧《往事歌谣》是融思政教育、专业教育于美育中的创新成功案例，也是北京师范大学倾力打造的、面向全校学生的美育实践体验平台。该剧的演出团队不仅有艺术与传媒学院的专业师生，更有来自全校的艺术爱好者。通过这一台“美育思政课”，不仅锤炼了学生们专业能力，更提高了审美能力。

3月3日至7日，该剧已在北京师范大学校内完成10场演出。4月15日和16日，《往事歌谣》将在北京天桥艺术中心面向大众上演。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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