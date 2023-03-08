卢建军委员：构建产学研深度融合新模式

“双一流”大学具有基础研究深厚、学科交叉融合的优势，是基础研究的主力军和重大科技突破的生力军。面对新一轮科技革命和产业变革，如何更好推进校企在产学研方面深度融合？

全国政协委员、西安交通大学党委书记卢建军表示，要主动打破大学校园“围墙”，积极融入国家战略和区域经济社会发展。

全国政协委员、西安交通大学党委书记卢建军。受访者供图

“加快推进企业主导的产学研深度融合”

“贯彻落实好教育、科技、人才三位一体，是建设好中国特色世界一流大学的应有之义。”作为高等教育工作者，卢建军对教育、科技、人才的问题最为关注。

他谈到，“高等教育作为‘科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力’的重要结合点，要努力在高原上打造更多高峰。”

“其中的关键突破口，就在于加快推进企业主导的产学研深度融合。”在卢建军看来，这需要发挥高校、企业各自优势，深化体制机制改革。

如何真正打通校企深度融合的痛点、堵点、难点？卢建军建议，企业作为创新决策、研发投入、科研管理的主体，应在成果转化主体的基础之上，联合一流大学校区或附近建立联合研究院、研发中心。

一方面，发挥企业需求牵引、R&D（科研与试验发展）经费投入、有组织的研发管理和技术成果转孵化的市场主体优势；另一方面，发挥高校高层次人才、基础研究、科研平台和积累的技术成果资源优势，探索建立产学研深度融合新模式，实现围绕企业卡脖子难题联合攻关，围绕高校技术成果培育企业新的增长点。

“落实校企‘双导师’联合培养人才”

大学具体需要做什么，怎么做，才能解决好“企业主导什么、校企融合什么、在哪融合、怎么深度融合”的问题？

面对这一问题，卢建军提案的主要内容，聚焦在大学如何发挥基础研究和重大科技突破生力军的作用，与企业共同加快推进产学研深度融合、落实校企“双导师”联合培养人才。

目前，西安交通大学在研的校企联合研究平台近200个。依托深度融合的联合研发平台，发挥一流大学对海外高端人才的吸引力，探索人才共享模式创新，通过“学校招、企业供、政府助、多方赢”的人才共享机制，解决企业高水平工程科技人才紧缺问题。

卢建军介绍说，近年来，学校持续加强基础学科人才培养、基础科学研究与基础学科建设，大力推动学科交叉融合、产教融合、教研一体融合。

“设立未来技术学院、现代产业学院，深化学科交叉、校企合作，构建本研贯通人才培养新模式，打造从人才培养到成果转化、从基础研究到核心技术、从‘出成果’到‘用成果’的有机生态。”卢建军谈到。

“学校充分发挥创新港示范引领效应”

“以国家战略需求为导向，学校充分发挥创新港示范引领效应，加快创新链、产业链、资金链和人才链的深度融合。”

卢建军谈到，通过参与构建“龙头企业牵头、高校院所支撑、各创新主体相互协同”的创新联合体，组建“科学家+工程师”团队，打破传统校企合作模式中的“甲乙双方、一个项目、一纸合同、一笔经费”，强化国家战略需求导向，加快企业主导的产学研深度融合，使大学聚集的创新资源发挥更大作用，做出更大贡献。

“锚定2035年建成教育强国的目标，在办好人民满意的教育的新征程上，我们还有很多‘硬骨头’要去攻坚，还有很多‘急难愁盼’要去解决。”卢建军表示，要深入一线密切联系群众，扎实做好调研，积极建言献策，探索教育、科技、人才一体推进，不断开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能新优势。

“要为民代言，把握民心民意，更好凝聚共识；要为国建言，围绕大局建言献策，为实现奋斗目标贡献智慧和力量。” 作为新一届全国政协委员，卢建军深知责任重大。

“下一步，西安交通大学将坚持把世界科技前沿同国家重大战略需求和经济社会发展目标结合起来，加快建设中国特色世界一流大学，推进企业主导的产学研深度融合。”卢建军介绍。