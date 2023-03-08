本报记者 孙亚慧 李 贞

图①：贵州医科大学的师生在该校分子生物学重点实验室交流。

新华社记者 陶 亮摄

图②：河北省邯郸市肥乡区职业技术教育中心汽车运用与维修专业的学生在机械类技能实训室学习。

郝群英摄（人民视觉）

图③：江西省樟树市锦绣幼儿园的孩子体验立体悬浮地球仪。

周 亮摄（人民视觉）

图④：江苏省宿迁市宿城区古城实验小学的学生在欢快地跳绳。

徐江海摄（人民视觉）

教育是国之大计、党之大计。过去一年，中国教育公平持续推进、教育质量稳步提升，教育的基础性、战略性支撑作用充分发挥。今年的政府工作报告提出，推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，大力发展职业教育，推进高等教育创新。

如何加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育？出席全国两会的代表委员纷纷畅抒己见。

教育质量稳步提升

过去五年，财政性教育经费占国内生产总值比例每年都保持在4%以上；持续加强农村义务教育薄弱环节建设，减轻义务教育阶段学生负担；职业教育适应性增强，职业院校办学条件持续改善……

“我国的教育质量实现新提升、教育条件保障也达到了新水平。”细数政府工作报告中沉甸甸的教育答卷，全国人大代表、广西壮族自治区环江毛南族自治县第五小学教师覃恬静深有感触，“拿我们县来讲，这几年学校里的基础设施建得越来越好，义务教育巩固率不断提升，顺利通过了国家义务教育均衡发展评估验收，孩子们的学习成长环境有了保障。”

教育数字化的推进，为教育均衡发展提供了重要软硬件基础。全国人大代表、北京师范大学教授庞丽娟认为，教育数字化对教师队伍建设的数字化转型提出了新要求。“我们应当以国家智慧教育平台为依托，建设新一代智能化教师研修平台，围绕教师的学习、备课、上课、听评课等核心业务，提供精准学习、问题解答、研修培训等支持服务，提升教师的数字素养和信息技术应用能力。”她说。

“政府工作报告提出大力发展职业教育，这让我非常振奋。”全国政协委员、河北交通职业技术学院副院长张运凯说，“职业教育法去年修订实施，完善了职业教育管理体制、保障了职业教育经费投入。一年来，推进产教融合试点城市和产教融合型企业建设工作成效日益显著。职业教育大有可为。”

促进公平均衡发展

培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。全面建设社会主义现代化国家对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。政府工作报告将义务教育优质均衡发展和城乡一体化、高等教育创新等列入今年的重点工作，引发代表委员热烈讨论。

随着“双减”政策的深入推进，学生拥有更多时间拓宽认知思维、提升综合能力，这需要学校提供优质的课后服务。全国政协委员、西安交通大学公共政策与管理学院教授杜海峰在调研中发现，中小学课后服务目前仍存在城乡差异、地区差异等问题。他建议，促进优质资源均衡，加强课后内容共享，实现教育机会均等，让学生能够公平地享有课后服务资源。

全国政协委员、上海市闵行区副区长刘艳认为，要充分挖掘学校特色课程资源，丰富课后服务内容与形式，提高学生多元课后服务的参与率。“学校要进一步丰富德育、科技、劳动等课程，开设社团，拓展活动。教育行政部门应加强引导和支持，充分发挥学区化、集团化办学等优势，积极推进校际间的联动合作，有效整合不同学校的课程、师资及各类资源，全面提升课后服务整体水平。”刘艳说。

“一些地方的基础教育仍存在‘过度教育’问题，导致学生学习兴趣不高、动力不足，超出了学生正常的生理、心理负荷。”全国人大代表、谢家湾教育集团党委书记兼总校长刘希娅建议，加大力度推动中小学学习方式系统变革，完善家庭、学校、社会协同育人机制，优化学习生态，促进学生身心健康发展。

筑基强基科学育才

政府工作报告指出，过去五年，深入实施“强基计划”和基础学科拔尖人才培养计划，建设288个基础学科拔尖学生培养基地，接续推进世界一流大学和一流学科建设。在增强科技创新引领作用方面，报告还提出，发挥好高校、科研院所作用。

“建设国家战略人才力量，是支撑我国高水平科技自立自强的重中之重。”全国人大代表、华中科技大学校长尤政说，高校要积极对接国家战略需求，根据人才培养特点分类施策，为国家创新驱动发展战略贡献力量。“在基础学科拔尖人才培养方面，要厚植专业基础，加强交叉、前沿学科引导。对当下急需解决的复杂工程问题，加大卓越工程师培养力度，将学生创新能力与工程实践相结合。”

全国政协委员、中国地质大学（武汉）机械与电子信息学院院长丁华锋建议，高校可以探索“双元制”教学模式，即校企双方一方负责理论教学、一方负责实操培训，双方均是教学主体。这样能更有针对性地提高大学生的动手能力和实践水平，满足企业用工需求。

教育大计，教师为本。推动新时代教育高质量发展，需要一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的教师队伍。

“政府工作报告提出，保障教师特别是乡村教师工资待遇。农村的现代化离不开乡村教育的发展，而乡村教师的素养直接影响着乡村教育的质量。”全国政协委员、福建省漳州市实验小学党委书记兰臻认为，城乡教育事业从基本均衡迈向优质均衡，需要从“物的建设”转向“人的发展”，特别是要从名师资源培养、学校文化构建等方面综合施策，为乡村教育注入新活力。

(责编：郝孟佳、李依环)