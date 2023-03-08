原标题：培养拥有中国情怀世界眼光的人才

【连线代表委员】

今年的政府工作报告提出，推进高等教育创新。民盟贵州省委副主委、贵州大学人文社科处处长崔海洋委员提出：“我们迫切需要培养更多具有中国情怀、传播中国观点、拥有世界眼光、具备跨文化交际能力和出众外语水平、通晓国际惯例的高水平非通用语复合型人才，对外讲好中国式现代化故事。”

加强非通用语人才培养是一项复杂的系统工程，涉及人才培养的顶层设计、高校师资队伍建设、人才培养模式创新等方面内容。对此，崔海洋委员建议研究编制“国家非通用语人才培养规划”，加强顶层设计、战略规划和实施部署，建立国家层面统筹的非通用语人才教育、聘用、培养、使用、提高、评价和流动体系；持续加大对非通用语专业师资队伍建设的支持力度，着重提升非通用语专业教师的中国式现代化理论水平，引导和鼓励更多高校更多专业设置非通用语方向的硕士点和博士点，进一步增加非通用语种人才支持计划和非通用语种师资提升计划等项目资助力度；积极探索实施“非通用语+专业”“多语种+区域研究”等人才培养模式，着力打破院系、校际的壁垒，实现跨学科、跨学院甚至校际联合培养，加快推进优质外国语类学校教育集群化发展，大力支持政产学研在非通用语领域的协同创新，不断创新探索非通用语教育的国际化教学模式。

（记者 陈冠合 吕慎）

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