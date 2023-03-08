原标题：服务科技创新 加强源头供给

【两会专访】

今年的政府工作报告指出，接续推进世界一流大学和一流学科建设。“作为国家战略科技力量的重要组成部分，大学应该充分发挥优势，努力成为科技创新的策源地。”天津大学党委书记杨贤金代表在接受本报记者专访时表示，加快实现高水平科技自立自强，加快建设科技强国，大学责任重大、使命光荣，有能力也有信心在全面推进中国式现代化的伟大征程中，作出新的更大贡献。

杨贤金代表说，大学是现代科学的发源地，是培育科研人才、创造科研成果的摇篮，在服务国家科技创新、促进高水平科技自立自强方面具有独特优势。党的十八大以来，大学作为基础研究主力军，产出了一大批重大科技成果，为创新型国家建设作出了重要贡献。在全面推进中国式现代化的新形势下，进一步加强科技创新源头供给，加快打造原始创新策源地，是当前国之所需，是未来发展所趋，也是大学使命所在。

把大学打造成科技创新策源地，首先要营造良好的创新生态。杨贤金代表认为，人才是创新的主体，是推动科技创新的核心驱动力。要充分激发这些高水平科技人才队伍和后备力量的创新能力与活力，大力推进育人模式改革，以科技创新为引领，构建符合科技创新规律和人才成长规律的人才培养机制；要深化科研体制机制改革，破解机制束缚难题，深入推进科研管理“放管服”改革；建立科学合理的科研考核评价机制，形成并实施有利于科技人才潜心研究和创新的评价制度；完善科技成果转化机制，激发科研人员创新活力。

强化有组织的科学研究，是大学成为科技创新策源地的重要路径。杨贤金代表说，随着新一轮科技革命和产业变革加速演进，大平台、大团队、大设施在科学研究中的作用逐步加强。“作为科技创新的前沿阵地，大学应该集聚力量、集中资源，开展原创性引领性科技攻关。要服务‘国之大者’，坚持‘为党分忧、为国担当’；要聚焦国家重大战略需求，围绕‘四个面向’，主动对接国家战略目标、战略任务；要瞄准国家急需的‘卡脖子’技术难题，建设大平台、组织大团队开展集成攻关；要高标准建设国家实验室和国家重大科技基础设施，锻造‘大国重器’。”

“习近平总书记强调，加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。”杨贤金代表说，基础研究在历次科技革命和产业变革中都发挥着先导作用。“欲流之远者,必浚其泉源”,我国面临的很多“卡脖子”问题，都要在基础研究上找解决方法。“大学有丰富的基础学科资源，深厚的研究底蕴，完善的专业人才培养体系，在开展基础研究方面有着得天独厚的优势。”他认为，在基础研究上寻求突破，一方面要先做好前瞻性、战略性、系统性布局，把握科技发展趋势和国家战略需求，找准“空白点”，下好“先手棋”，实现更多“从0到1”的突破；另一方面也要鼓励自由探索，要尊重科学研究灵感瞬间性、方式随意性、路径不确定性的特点，建立科学的评价体系，鼓励科技工作者“勇闯无人区”，不断认识新事物、揭示新规律。

积极推动学科交叉融合，是大学打造科技创新策源地的重要一环。杨贤金代表认为，大学要紧密对接国家重大战略和行业产业发展需求，锚定科技发展前沿，超前布局培育新的学科增长点，助力前瞻性、开创性、探索性的基础研究。充分发挥学科交叉融合“催化剂”作用，建设更多原始创新的策源地，将学科交叉融合优势转化为复合型高水平人才的培养优势。

（记者 陈建强 刘茜）

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