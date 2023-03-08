原标题：瞄准国家需求 培养拔尖人才

今年的政府工作报告指出，增强科技创新引领作用。作为教育界的全国政协委员，中国科学院院士、武汉大学校长张平文委员始终聚焦高等教育、科技发展和人才培养等关乎社会主义现代化国家战略支撑的重大问题，建言献策、履职尽责。

今年全国两会，张平文委员提交了《关于“培养导航拔尖创新人才，推动北斗产业高质量发展”的提案》。他提出，北斗产业要发展，人才是关键，需要加强人才队伍结构性调整，培养高层次复合型人才队伍。提高相关学科人才培养体系的规模和质量，提升国际竞争力；重点面向国家战略需求，建设相关学科创新中心，形成创新人才高地和人才体系；实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，营造识才爱才敬才用才的良好环境，为解决“卡脖子”难题提供人才智力支撑。

“武汉大学作为中国导航与位置服务的重要技术基地，在空天科技研究，尤其是北斗建设和应用中取得了先发优势。”张平文委员介绍，学校瞄准国家重大战略需求，推进有组织科研，进一步打通基础研究、应用研究到交叉创新的链条，鼓励科研人员甘坐“冷板凳”，勇闯创新“无人区”，在北斗时空基准与人工智能、网络空间安全等交叉学科领域做出一批原创性、颠覆性的前沿研究。

新时代如何推进高校高质量发展？张平文委员认为，高校特别是高水平研究型大学，要以国家战略需求为导向，坚持为党育人、为国育才。武汉大学将以立德树人为根本、以队伍建设为核心、以国家战略为指引、以体制机制为动力，进一步完善学术治理体系，持续推进学科布局优化调整，明确学科发展关键突破方向，推动实现学科交叉融合新突破，奋力推进学校高质量发展。

服务国家重大战略、瞄准世界科技发展前沿，立足原始创新，一直是武大人不懈努力的方向。近年来，武汉大学在北斗导航、对地观测、子午工程等优势领域加大科技攻关，连续三年获国家科技进步一等奖，充分彰显勇于探索、敢于创新的科学精神，自觉践行高水平科技自立自强的使命担当。

基础研究是科技创新的源头。今年学校工作的主题是“学科建设年”，以学科建设为牵引，张平文委员提出了许多关于办学治校的思考。他特别强调，一方面以基础学科为主导，充分尊重科学家意见，注重原始创新，鼓励开展好奇心驱动的基础研究，强化基础研究前瞻性、战略性、系统性布局，打造具有国际影响力的品牌；另一方面，把握科技发展趋势，以国家战略需求为导向，瞄准国家重大项目、重大工程开展有组织的科研，下好“先手棋”。通过校地校企合作等方式，在服务国家重大战略和区域经济社会发展重大需求中塑造学科新优势。

去年，武汉大学牵头24项国家重点研发计划项目，两大基础科学中心正式启动，全国重点实验室重组率先突破；积极推进国家高端智库和新文科建设，咨政服务能力不断提升，国家社科基金重大招标项目数稳居全国高校前列。

使命光荣，责任在肩。“今年是武汉大学130周年华诞，是承前启后、继往开来的里程碑，也是锐意进取、再创辉煌的新起点。”走在蓬勃发展的当下，张平文委员干劲十足，“要重视文化传承，进一步树立学校发展的文化自信，维护并发掘学校品牌价值，坚持用大学精神凝心聚力；要继续解放思想，进一步深化对教育教学规律的认识，用改革创新精神破解体制机制难题；要强化系统思维，一体化推进改革发展，分层分类进行政策引导；要注重学用贯通，在服务国家战略和地方重大需求中寻求新机遇，在新时期高等教育发展新赛道新领域寻求新突破。”

（记者 夏静 通讯员 程晓）

(责编：郝孟佳、李依环)