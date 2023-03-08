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张艳秋代表：用心理健康教育呵护学生成长

2023年03月08日08:26 | 来源：光明日报
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原标题：用心理健康教育呵护学生成长

　　 【我从基层来】

　　 “情，达其不忧；智，达其不惑；意，达其不惧。”这是河北省廊坊市大厂回族自治县城区第二小学副校长张艳秋代表总结的育人经验。从事教育教学工作23年来，张艳秋代表始终关注学生的身心健康发展。“青少年正处于身心发展的关键时期，这个时期形成的良好心理特征、健康的行为和生活方式将使其受益一生。”

　　 赴京参加全国两会前，张艳秋代表多次深入一线调研，收集记录意见和建议；与同事交流，询问心理健康教育落地落实存在的困难；与家长唠家常，了解学生在成长中的实际表现。“没有标准教材，难以形成系统性教学”“教学视频大多是从网上搜的，视频质量难以评估”……在她的笔记本上，密密麻麻列出当前小学生心理健康教育面临的诸多问题。

　　 今年的政府工作报告指出，促进教育公平和质量提升。张艳秋代表建议，加大心理健康教育师资培养选聘的力度，对学生进行系统化教学，建立“一生一策”心理成长档案，用心理健康教育呵护学生健康成长。

　　 （记者 罗旭）

(责编：郝孟佳、李依环)

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