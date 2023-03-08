原标题：深化科学基金改革 推动基础研究高质量发展

“这次政府工作报告再次提到‘支持基础研究和应用基础研究’，让我们倍感兴奋、备受鼓舞，同时也更加体会到使命光荣、责任重大。”3月5日，国家自然科学基金委员会（以下简称自然科学基金委）党组书记窦贤康院士接受科技日报记者采访时表示。

党的十九大以来，“改革”成为自然科学基金的关键词。

“面对全球挑战和科研范式的变革交织，自然科学基金委深入贯彻落实习近平总书记关于加强基础研究的重要指示，坚持‘四个面向’，坚持‘基础研究是整个科学体系的源头，是所有技术问题的总机关’的战略定位，持续加强基础研究，不断深化科学基金改革，充分发挥科学基金在科技事业发展中的基础性、引领性作用。”窦贤康说。

几年来，改革卓有成效——

资助策略更加有效。明确资助导向试点项目已占到申请总数的85%，科技界对四类科学问题属性的认识更加深刻。“负责任、讲信誉、计贡献”的评审机制试点范围已覆盖61%的学科领域，评审专家的责任意识与评审质量显著提升。学科申请代码系统整合，科学性、包容性、引领性大幅提升。

资助机制更加健全。完善科学问题凝练机制和重大项目立项机制，设立交叉科学部，实施新时期联合基金改革，实施原创探索计划和人才资助体系升级计划。持续加大人才项目部署力度，稳定支持青年人才成长。优化创新研究群体项目、基础科学中心项目资助模式，增强对基础研究人才的全方位培养。

资助布局更加优化。确立“基础科学、技术科学、生命与医学、交叉融合”4个资助板块，推动资源优化配置，促进知识与应用融通。科学基金持续深化国际交流合作，实施“放管服”改革，优化资金和项目管理，扎实推进作风学风建设，积极开展科学普及，促进成果转化，不断完善制度体系。

“我们要从战略高度和长远角度认识到加强基础研究的重要性，坚定不移推进科学基金新时代深化改革。”窦贤康说，尤其要按照习近平总书记在中央政治局第三次集体学习时的重要讲话精神，勇担历史使命，直面现实挑战，不断提升国家自然科学基金及其联合基金资助效能，建立完善竞争性支持和稳定支持相结合的基础研究投入机制，推动我国基础研究高质量发展，为实现高水平科技自立自强和建设世界科技强国夯基蓄势。

窦贤康表示，加强基础研究，必须坚持目标导向和自由探索“两条腿走路”的发展方针。

“当今世界正经历百年未有之大变局，我们必须抓住科研范式变革带来的机遇，进一步强化对原创探索项目的支持，处理好竞争性支持和稳定支持的关系，努力提升科学基金及各类联合基金的资助效能。”窦贤康说，一方面，要坚持目标导向，面向国家重大战略需求和重大科学前沿，加强顶层设计，凝练科学目标，凝聚优势力量，形成具有相对统一目标或方向的项目集群，促进学科交叉与融合，实现关键科学技术领域突破，提升我国基础研究的原始创新能力，为经济、社会发展和国家安全提供科学支撑。另一方面，要大力支持自由探索和原创性研究，持续开展原创探索计划项目资助工作，鼓励科研人员自由畅想、大胆假设、认真求证，挑战高风险性研究，引领未来科技发展。

实现高水平科技自立自强、在全球科技竞争中赢得战略主动，关键在于高水平基础研究人才。“科学基金将把人才资助工作摆在更加突出的位置。”窦贤康表示，“我们将以更大力度激发创新活力，进一步调研完善国家杰出青年科学基金、基础科学研究中心项目的资助机制，切实加大对年轻科研人员的资助力度，大力支持中青年科学家承担重大典型科学基金项目，确保将科学基金投向最具创新性的科研人才，强化科学基金的人才和团队培养功能，不断开创基础研究人才培养新局面。”

加强基础研究，必须加大对外开放力度，构筑国际基础研究合作平台。窦贤康说：“我们将坚持扩大对外开放，积极融入全球创新网络，全面推进面向全球的科学研究基金试点实施工作，以更多重大原始创新和关键核心技术突破为人类文明进步作出新的更大贡献。”

基础研究发展离不开良好的科研生态。近日召开的自然科学基金委党组会议，通过了评审专家被“打招呼”顽疾专项整治工作方案。窦贤康在会上强调，坚决根除评审专家被“打招呼”顽疾是今年的重点任务。与此同时，自然科学基金委将大力弘扬科学家精神，涵养优良学风，落实“放管服”改革要求，总结包干制试点经验，优化项目资金管理，引导专家不断规范评审行为，努力营造风清气正的评审环境。（记者 操秀英）

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