任少波委员：以学生成长为中心，扎实提升育人质量

全国政协委员、浙江大学党委书记任少波

今年两会期间，全国政协委员、浙江大学党委书记任少波接受了人民网记者的采访。任少波认为，高校应始终聚焦主责主业，以学生成长为中心做好教育教学，汇聚各方面资源保障提升育人质量。

任少波表示，高校要坚持立德树人，构建以学生成长为中心的育人体系。创新教学范式，推动“以教为主”向“以学为主”的动能转化，重塑知识和能力培养的系统，实现更高层次的科教融合和产教融合；厚植学生家国情怀，培养责任意识，开展有使命感的学习，引导学生主动应对现代化和全球性的问题。

“要系统推进招生—培养—就业等方面一体化改革，构建拔尖创新人才自主培养体系。”任少波说，一方面，要面向现代产业体系建设，不断完善学科专业调整，推动招生就业联动，同时探索优秀学生的早期发现和选拔机制，特别是通过“强基计划”等有效措施激活基础学科人才培养。另一方面，要聚焦基础学科和国家重点急需领域，围绕基础能力、专业能力和研究能力提升，强化本硕博贯通、长周期的创新型人才培养机制。

在任少波看来，高校要强调学科交叉融合，探索新时代人才培养新路径。“要充分发挥战略科学家、国家领军人才等高层次人才及青年教师引领作用，将学术前沿发展动向、创新科研成果和最新关键技术融入课堂教学，持续培养造就具有科学精神、创新能力、批判思维的交叉复合型人才。”

此外，也要加强全方位激活，打造“赋能型”学习适应支持系统。更新和完善培养方案，优化课程体系和教材体系，深入推进学生评价体系改革，围绕学生成长成才系统化设计目标、任务和保障条件，为学生成长提供一流平台、通道、资源和环境。

在谈到高校要如何发挥学科与人才优势，高水平服务国家科技自立自强时，任少波表示，一要面向国际学术前沿构建“人才特区”，涵养激发原始创新的学术生态。优化基础学科布局，面向基础前沿建立“人才特区”和杰出科学家长期支持制度，大力支持兴趣驱动的原创性基础研究。开展基础研究评价改革试点，积极探索长周期评价、代表作评价、国际同行评价等适应21世纪基础研究特点的评价新机制。

二要面向国家战略需求推进有组织科研攻关，提升重大科技突破的创新策源能力。坚持需求导向和问题导向，聚焦国家重大战略任务，汇集多学科优势力量，构建有利于集中攻关和合作攻关并进的创新结构，鼓励跨部门、跨地区、跨行业、跨体制的人才配置，打造科技领军人才队伍和青年人才创新团队，开展组织灵活的创新创造和集成攻关，探索战略科技人才引领的有组织科研攻关机制。

三要谋划建设战略性引领性创新平台，构筑人才引领的国家战略科技力量。积极参与国家和区域高能级创新平台建设，依托国家实验室、国家重点实验室、国家技术创新中心、国家产教融合创新平台、国家重大科技基础设施等战略性引领性创新平台，联动省实验室为核心的区域创新体系，先行先试由战略科学家领衔负责新型研发机构的体制机制，打造人才引领的国家战略科技力量。