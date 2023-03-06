程建平委员：促进中外合作办学高质量发展

全国政协委员、北京师范大学党委书记程建平

2023年全国两会期间，全国政协委员、北京师范大学党委书记程建平在接受人民网专访时提出，中外合作办学应当加强党建引领，坚守立德树人的根本任务，明确办学性质并引进优质教育资源，由此促进中外合作办学的高质量发展。

为了提升中外合作办学质量，更加推动高水平教育对外开放，程建平委员就当前问题提出了几点建议。

“要出台党建工作指引，加强党建引领。”程建平提出，应当出台中外合作办学的党建工作指引，细化党建工作实施办法，压实各级部门对合作办学党建工作的责任；要加强党的领导体制机制建设，将党建内容写入办学协议和章程，中方举办者党委书记和合作办学机构党委书记也应当共同进入董事会，全程参与合作办学决策过程；同时还要加强党建工作顶层设计与党务工作队伍建设，确保党组织工作有效开展。

程建平认为应当加强中外合作办学机构和项目的思想引领，坚守“立德树人”的根本任务。他说：“要在专业设置、课程建设、教材选用、课堂教学、学生社团等关键环节严把意识形态关、严把师资队伍政治审核关，在评估指标体系中加大立德树人的权重，并对意识形态管理失职实行‘一票否决’”。

面对当前中外合作办学属性模糊的问题，程建平提出应当尽快出台新的《中外合作办学条例实施办法》，既要明确举办者获得“合理回报”的条件与渠道，健全相关配套制度与操作办法，也要建立合理激励和退出机制，促进中外合作办学机构和项目健康发展。

他还建议，应当引进优质教育资源，并强化考核管理。“要加强优质资源引进，建立健全预警机制与督导机制，完善外籍教师资格认定，整合中外师资，建立协同合作的新机制新模式。除此之外，还应完善审批备案制度，落实退出惩罚机制，推动中外合作办学优化升级。”