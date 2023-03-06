徐坤委员：发挥新型举国体制优势实现科技自立自强

全国政协委员、北京邮电大学校长徐坤

“打造国家战略科技力量，布局上要‘准’、攻关目标上要‘实’、攻关能力上要‘强’。”今年两会，全国政协委员、北京邮电大学校长徐坤带来提案，提出要发挥新型举国体制优势实现科技自立自强。

“当前，新型举国体制实现科技自立自强主要存在三方面短板弱项。”徐坤说，“一是科技体制改革有待深化，二是战略攻关合力有待加强，三是企业创新活力有待激发。”

要实现高水平科技自立自强，徐坤认为应着重在深化科技体制改革创新、打造国家战略科技力量和强化企业创新主体地位三个方面上下功夫。

“在深化科技体制改革上，评价改革与政策支撑是关键。要构建面向国家重大科研任务的多主体、贯通式评价机制,落实以科技创新质量、贡献、绩效为导向的分类评价，赋予科学家更大技术路线决定权和经费使用权。”徐坤建议，要加大对国产技术创新成果使用的政策引导，建立尽职免责机制，鼓励高校、院所、企业等单位负责人大胆推动创新工作。“要实施更加开放的人才引进政策，尤其要加大重点产业急需紧缺高端人才的引进。”

徐坤表示，要建立以国家实验室为核心、全国重点实验室为支撑的中国特色国家实验室体系，明确面向国家重大战略紧迫需求的科研攻关出题选题导向，制定关键核心技术攻坚任务清单。与此同时，要开展科技领军企业与相关科研机构兼并重组试点，建立国家领军科技人才梯队数据库，加强人才跟踪管理，构筑高水平研究型大学原始创新根基。

为了凸显企业创新的主体地位，徐坤建议，应当建立以研发投入量、创新贡献度、市场占有率等指标为考核导向的企业竞争机制，支持行业领军企业构建高水平研发机构，吸引和带动相关机构配合跟进，打造产学研用创新联合体，延展企业创新链、技术链和产品链。除此之外，还要深化校企联合人才培养模式改革，做好联合人才培养质量跟踪评价工作，让企业成为卓越工程人才培养的主体。“要加大财政金融支持力度，提升企业创新投入强度，实施激励国有企业科技人员创新的薪酬政策，进一步激发企业创新发展活力。”